Benidorm Fest 2026: ¿Quién es el favorito para ganar según sus participantes y la prensa especializada?

El Benidorm Fest 2026 será muy especial, más que ninguna otra edición. Por primera vez en la historia, no será la preselección nacional para elegir al representante español en Eurovisión, puesto que RTVE anunció hace unas semanas que España no participará en el festival debido a la presencia de Israel, la cual altera el espíritu del concurso desde hace varias ediciones. Sin embargo, esto no ha hecho más que redoblar los esfuerzos de la Corporación en su festival musical.

En este nuevo escenario, el Benidorm Fest deja de ser únicamente una preselección eurovisiva para convertirse en una pieza clave por sí misma. Sin el billete directo a Eurovisión, el festival tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de reinventarse como un gran evento musical independiente, centrado en el talento, la industria y el impacto cultural. Benidorm Fest 2026 ya no solo elegirá una canción: elegirá qué quiere ser y son muchas las novedades que traerá consigo.

El Benidorm Fest 2026 contará con 18 artistas en competición, una mezcla de nombres consolidados, nuevas voces y proyectos alternativos que reflejan la diversidad sonora que RTVE quiere imprimir a esta nueva etapa del festival. Entre los participantes figuran Funambulista, que apuesta por un mensaje directo con «Sobran gilipoll*s»; KITAI, con la intensidad rock de «El amor te da miedo»; o Luna Ki, que regresa al Benidorm Fest con «Bomba de amor», una propuesta pop de alto voltaje.

La lista se completa con artistas como Izan Llunas («¿Qué vas a hacer?»), Mikel Herzog Jr. («Mi mitad»), MAYO («Tócame»), Dani J («Bailándote») o KU Minerva («No volveré a llorar»), junto a colaboraciones llamativas como María León y Julia Medina con «Las damas y el vagabundo» o Miranda! junto a bailamamá en «Despierto amándote». También destacan propuestas más urbanas y experimentales como Asha («Turista»), Atyat («Dopamina») o Rosalinda Galán con «La Mataora».

Cierran el cartel nombres como The Quinquis («Tú no me quieres»), Kenneth («Los ojos no mienten»), Greg Taro («Velita»), Dora & Marlon Collins («Rakata») y Tony Grox junto a LUCYCALYS con «T amaré». Un repertorio variado que confirma que, sin Eurovisión en el horizonte, el Benidorm Fest 2026 apuesta por consolidarse como un escaparate musical propio, más centrado en la industria y en la proyección artística que en la competición internacional.

Con todos ellos hemos hablado en El Televisero y han participado y colaborado con este medio en la celebración de nuestro clásico 'EuroBenidorm', la quinta edición de nuestro festival virtual en el que los participantes del Benidorm Fest cantan sus canciones a capella y en exclusiva y otorgan posteriormente 12 puntos a alguno de sus compañeros. Además, en esta ocasión, contamos con la participación de muchos medios especializados que dan sus 12 puntos, a modo jurado profesional. ¿Quién ganará la quinta edición del 'EuroBenidorm'? No te lo pierdas, en nuestro vídeo exclusivo.