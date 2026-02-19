El Benidorm Fest 2026 desglosa todas sus votaciones con los grandes volantazos del jurado en la final

Una semana después de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026, RTVE ha publicado este jueves el desglose de las votaciones del certamen después de las acusaciones de tongo en la gran final. En él, aparece el ranking completo de las dos semifinales y la gran final, que coronó a Tony Grox & LUCYCALYS como ganadores, detallando tanto los votos del jurado como del televoto y el jurado demoscópico.

Gracias a este desglose hemos podido conocer qué artista o grupo fueron los ganadores de cada semifinal y de la final y quiénes fueron los que más votos recibieron por parte del jurado en las semifinales puesto que hasta ahora no se había publicado dichos datos.

Y lo más llamativo que nos deja este desglose es la gran disparidad que hubo en los criterios del jurado entre las semifinales y la gran final. Unos volantazos muy llamativos como por ejemplo que Tony Grox & LUCYCALYS fueron cuartos para el jurado en su primera semifinal quedando por detrás de Kitai, Kenneth e Izan Llunas mientras que en la final fueron segundos. Pero al ser los primeros para el público fueron los que ganaron la primera semifinal.

Mientras que Rosalinda Galán fue la ganadora de la segunda semifinal tras ser la favorita tanto del público como del demoscópico. Sin embargo, para el jurado, los favoritos de dicha gala fueron The Quinquis con su 'Tú no me quieres' seguidos de Miranda & bailamamá y de Asha, que sorpresivamente pasó de ser tercera en su semifinal a la primera opción para el jurado profesional en la final.

Las votaciones de la primera semifinal

Tony Grox & LUCYCALYS fueron los ganadores de la primera semifinal con 151 puntos: 63 del jurado, 40 del demoscópico y 48 del televoto. Recibieron 6.454 votos del público, de los cuales 6.355 fueron a través de RTVE Play , 57 SMS y 42 llamadas.

Izan Llunas obtuvo 147 puntos en total: 71 del jurado, 48 del demoscópico y 28 del televoto. La audiencia le dio 2.136 votos: 2.047 por RTVE Play, 31 SMS y 58 llamadas.

Kenneth reunió un total de 142 puntos: 74 del jurado, 28 del demoscópioc y 40 del televoto. Recibió 2.922 votos del público, de los cuales 2.812 llegaron a través de RTVE Play, 69 por SMS y 41 por llamadas.

KITAI logró 130 puntos en total: 78 del jurado, 20 del demoscópico y 32 del televoto. La audiencia le otorgó 2.382 votos: 2.264 a través de RTVE Play, 77 SMS y 41 llamadas.

Mikel Herzog Jr. consiguió 90 puntos: 38 del jurado, 32 del demoscópico y 20 del televoto. Obtuvo 2.026 votos del público, de los cuales 1.949 fueron por RTVE Play, 29 por SMS y 48 por llamadas.

María León ft. Julia Medina sumaron 85 puntos en total: 37 del jurado, 24 del demoscópico y 24 del televoto. Recibieron 2.071 votos de la audiencia: 1.952 por RTVE Play, 97 por SMS y 22 por llamadas.

Luna Ki obtuvo un total de 68 puntos: 36 del jurado, 16 del demoscópico y 16 del televoto. El público le dio 1.427 votos, de los cuales 1.334 fueron a través de RTVE Play, 79 SMS y 14 llamadas.

Dora & Marlon Collins sumaron 61 puntos: 41 del jurado, 8 del demoscópico y 12 del televoto. Recibieron 1.389 votos de la audiencia: 1.364 por RTVE Play, 16 SMS y 9 llamadas.

Greg Taro logró un total de 38 puntos: 18 del jurado, 12 del demoscópico y 8 del televoto. El público le dio 537 votos, de los cuales 434 fueron a través de la RTVE Play, 62 por SMS y 41 por llamadas.

Por tanto, en orden de mayor a menor puntuación, los favoritos del jurado fueron KITAI, Kenneth, Izan Llunas, Tony Grox & LUCYCALYS, Dora & Marlon Collins, Mikel Herzog Jr., María León ft. Julia Medina, Luna Ki y Greg Taro.

Y los favoritos del público fueron Tony Grox & LUCYCALYS, Kenneth, KITAI, Izan Llunas, María León ft. Julia Medina, Mikel Herzog Jr., Luna Ki, Dora & Marlon Collins y Greg Taro.

Artistas Puntuación total Jurado Demoscópico Televoto 1. Tony Grox & LUCYCALYS 151 63 40 48 2. Izan Llunas 147 71 48 28 3. Kenneth 142 74 28 40 4. KITAI 130 78 20 32 5. Mikel Herzog Jr. 90 38 32 20 6. María León ft. Julia Medina 85 37 24 24 7. Luna Ki 68 36 16 16 8. Dora & Marlon Collins 61 41 8 12 9. Greg Taro 38 18 12 8

Las votaciones de la segunda semifinal

Rosalinda Galán recibió un total de 157 puntos: 61 del jurado, 48 del demoscópico y 48 del televoto. En total recibió 6.088 votos de los espectadores, de los cuales 5.978 fueron votos a través de RTVE Play, 76 SMS y 34 fueron llamadas.

The Quinquis recibieron un total de 126 puntos: 82 del jurado, 20 del demoscópico y 24 del televoto. En total recibieron 2.182 votos de los espectadores, de los cuales 2.102 fueron votos a través de RTVE Play, 55 SMS y 25 fueron llamadas.

Miranda! & bailamamá recibieron un total de 112 puntos: 68 del jurado, 12 del demoscópico y 32 del televoto. En total recibieron 3.122 votos de los espectadores: 3.057 a través de RTVE Play, 43 SMS y 22 llamadas.

Dani J recibió un total de 103 puntos: 51 del jurado, 32 del demoscópico y 20 del televoto. En total recibió 2.008 votos de los espectadores, de los cuales 1.927 fueron votos a través de RTVE Play, 54 SMS y 27 llamadas.

ASHA recibió un total de 95 puntos: 63 del jurado, 16 del demoscópico y 16 del público. En total recibió 1.809 votos del público, de los cuales 1.734 fueron a través de RTVE Play, 51 SMS y 24 llamadas.

MAYO recibió 93 puntos: 45 del jurado, 8 de demoscópico y 40 del televoto. En total recibió 4.095 votos de la audiencia: 3.428 fueron votos a través de RTVE Play, 596 SMS y 71 llamadas.

Funambulista obtuvo 89 puntos en total: 41 del jurado, 40 del demoscópico y 8 del público. Recibió 1.489 votos de los espectadores, de los cuales 1.451 fueron a través de RTVE Play, 26 SMS y 12 llamadas.

Atyat sumó 75 puntos: 23 del jurado, 24 del demoscópico y 28 del televoto. En total recibió 2.646 votos del público, de los cuales 2.543 fueron a través de RTVE Play, 57 SMS y 46 fueron llamadas.

KU Minerva recibió un total de 62 puntos: 22 del jurado, 28 del demoscópico y 12 del público. El público le dio 1.535 votos, de los cuales 1.472 llegaron por RTVE Play, 39 por SMS y 24 por llamadas.

Por tanto, en orden de mayor a menor puntuación, los favoritos del jurado fueron The Quinquis, Miranda! & bailamamá, ASHA, Rosalinda Galán, Dani J, MAYO, Funambulista, Atyat y KU Minerva.

Y los favoritos del público fueron Rosalinda Galán, MAYO, Miranda! & bailamamá, Atyat, The Quinquis, Dani J, ASHA, KU Minerva y Funambulista.

Artistas Puntuación total Jurado Demoscópico Público 1. Rosalinda Galán 157 61 48 48 2. The Quinquis 126 82 20 24 3. Miranda! & bailamamá 112 68 12 32 4. Dani J 103 51 32 20 5. ASHA 95 63 16 16 6. MAYO 93 45 8 40 7. Funambulista 89 41 40 8 8. Atyat 75 23 24 28 9. Ku Minerva 62 22 28 12

Las votaciones de la final

Tony Grox & LUCYCALYS obtuvieron un total de 166 puntos: 82 del jurado, 36 del demoscópico y 48 del televoto. Recibieron 11.100 votos de la audiencia, de los cuales 10.705 fueron a través de la App de RTVE Play, 251 SMS y 144 llamadas.

ASHA obtuvo 144 puntos en total: 92 del jurado, 28 del demoscópico y 24 del televoto. Recibió 2.369 votos del público, de los cuales 2.160 llegaron a través de RTVE Play, 117 SMS y 92 llamadas.

Rosalinda Galán recibió 140 puntos en total: 52 del jurado, 44 del demoscópico y 44 del televoto. El público le otorgó 8.927 votos: 8.600 en RTVE Play, 228 por SMS y 99 por llamadas.

Izan Llunas obtuvo en total 139 puntos: 71 del jurado, 48 del demoscópico y 20 del televoto. La audiencia le dio 2.318 votos, de los cuales 1.997 fueron a través de RTVE Play, 171 SMS y 150 llamadas.

Miranda! & bailamamá recibieron 118 puntos: 70 del jurado, 8 del demoscópico y 40 del televoto. El público les dio 3.848 votos: 3.655 a través de RTVE Play, 129 SMS y 64 llamadas.

KITAI obtuvo un total de 103 puntos: 51 del jurado, 20 del demoscópico y 32 del televoto. Recibió 2.842 votos de la audiencia, de los cuales 2.561 llegaron por RTVE Play, 196 por SMS y 85 por llamadas.

The Quinquis reunieron 93 puntos en total: 65 del jurado, 16 del demoscópico y 12 del televoto. El público les dio 2.225 votos: 2.088 por RTVE Play, 98 por SMS y 39 por llamadas.

María León ft. Julia Medina recibieron en total 82 puntos: 30 del jurado, 24 del demoscópico y 28 del televoto. La audiencia les otorgó 2.814 votos, de los cuales 2.625 fueron a través de RTVE Play, 123 SMS y 66 llamadas.

Dani J sumó un total de 80 puntos: 40 del jurado, 32 del demoscópico y 8 del televoto. Recibió 2.122 votos del público: 1.948 por RTVE Play, 127 por SMS y 47 por llamadas.

Mikel Herzog Jr. obtuvo 79 puntos en total: 23 del jurado, 40 del demoscópico y 16 del televoto. Este último reunió 2.305 votos, de los cuales 2.107 fueron en RTVE Play, 108 SMS y 90 llamadas.

MAYO logró 64 puntos: 24 del jurado, 4 del demoscópico y 36 del televoto. La audiencia le dio 3.695 votos: 3.015 a través de RTVE Play, 590 por SMS y 90 por llamadas.

Kenneth obtuvo 40 puntos: 24 del jurado, 12 del demoscópico y 4 del televoto. El público le otorgó 1.498 votos, de los cuales 1.400 fueron por RTVE Play, 55 SMS y 43 llamadas.

Por tanto, en orden de mayor a menor puntuación, los favoritos del jurado profesional fueron ASHA, Tony Grox & LUCYCALYS, Izan Llunas, Miranda! & bailamamá, The Quinquis, Rosalinda Galán, KITAI, Dani J, María León ft. Julia Medina, MAYO y Kenneth empatados, y Mikel Herzog Jr.

Y los favoritos del público fueron Tony Grox & LUCYCALYS, Rosalinda Galán, Miranda! & bailamamá, MAYO, KITAI, María León ft. Julia Medina, ASHA, Izan Llunas, Mikel Herzog Jr., The Quinquis, Dani J y Kenneth.

Artistas Puntuación total Jurado Demoscópico Público 1. Tony Grox & LUCYCALYS 166 82 36 48 2. ASHA 144 92 28 24 3. Rosalinda Galán 140 52 44 44 4. Izan Llunas 139 71 48 20 5. Miranda! & bailamamá 118 70 8 40 6. KITAI 103 51 20 32 7. The Quinquis 93 65 16 12 8. María León ft. Julia Medina 82 30 24 28 9. Dani J 80 40 32 8 10. Mikel Herzog Jr. 79 23 40 16 11. MAYO 64 24 4 36 12. Kenneth 40 24 12 4

Así fue el proceso de selección de las canciones y su comité

Asimismo, RTVE también ha dado a conocer por fin cómo fue el proceso de selección de las canciones y el comité encargado de realizarlo. Fueron 11 profesionales de la música y la radio los encargados de elegir a los 30 mejores candidatos:

Javier Llano – Periodista musical. Miembro de la Academia de la Música.

Joe Pérez – Live Nation España.

Tony Aguilar – Los 40.

Paloma Sánchez Buendía – Directora de Sol Música.

Eva Castillo – Especialista en Comunicación / Música & Cultura.

Jaime Acero – Productor TelevisaUnivision.

Alicia Gómez Sánchez – Starlite.

Elena Gómez – RNE, Directora de Radio 1.

Esteban Calle – Subdirector de Marketing RTVE.

Manuel Francisco Rodríguez Seijas – Curador musical.

Ángela Fernández – RTVE Play.

El proceso se desarrolló en las siguientes fases: recepción y validación administrativa de candidaturas conforme a las bases públicas del certamen; rondas de escucha individual y valoración técnica por parte del comité: y votación interna para determinar las propuestas que superaban el umbral mínimo de valoración establecido.

Como resultado de esta fase, el comité seleccionó un total de 30 candidaturas que alcanzaron el quórum fijado. Todas las canciones finalmente seleccionadas para participar en el Benidorm Fest 2026, así como las candidaturas de reserva, proceden exclusivamente de este grupo inicial de 30 propuestas previamente seleccionadas por el comité.

Posteriormente, estas 30 propuestas fueron objeto de una revisión estratégica y editorial adicional. Para esta fase se constituyó un Comité de Dirección, formado por:

César Vallejo – Director del Benidorm Fest.

Ana María Bordas – Directora de Producción de Contenidos de RTVE.

María Eizaguirre – Directora de Comunicación de RTVE.

Sergio Calderón – Director de TVE.

Este Comité analizó nuevamente las 30 propuestas atendiendo a criterios de coherencia editorial, equilibrio global del cartel y posicionamiento estratégico del certamen. Como resultado de esta revisión, se configuró la lista definitiva de 18 canciones participantes, así como 6 candidaturas de reserva, todas ellas provenientes del citado grupo de 30 propuestas preseleccionadas.

Los criterios utilizados para la selección fueron la competitividad artística y potencial escénico, la calidad compositiva e interpretativa, la viabilidad de producción en directo, la civersidad de géneros y estilos musicales, la paridad y representación diversa, la coherencia global del conjunto artístico del certamen, y el potencial de recorrido y posicionamiento en plataformas digitales y emisoras de radio. El objetivo fue conformar una propuesta plural, competitiva y representativa de la música actual producida en España, con capacidad de proyección más allá del propio certamen.

En esta edición no figuran votaciones individuales ni detalles de éstas, dado que el sistema de puntos en esta fase no llevó consigo una votación sino un mecanismo de quórum; la decisión final responde a una valoración colegiada de carácter editorial y estratégico.