Acusaciones de "tongo" al Benidorm Fest 2026 por lo ocurrido en sus votaciones en RTVE y muchos piden explicaciones

Un año más, la final del Benidorm Fest ha vuelto a quedar empañada por la polémica con todo un reguero de críticas en redes tras la victoria de Tony Grox y Lucycalys con su tema 'T amaré'. El sistema de votaciones del festival ha vuelto a ser criticado por parte de seguidores del evento, señalando con dureza el criterio del jurado, que elevó la propuesta de Asha a la primera posición frente a otros grandes favoritos como Rosalinda o Kenneth.
Edición tras edición desde su inauguración en 2022 con la victoria de Chanel, que firmó la primera y más sonada polémica del festival durante esta nueva etapa, las galas finales del festival de RTVE vienen a menudo acompañadas por una fuerte disonancia entre quién el público espera coronar como ganador y lo que la votación del jurado termina decidiendo al equilibrar la balanza frente a la decisión de los espectadores y el voto demoscópico.
Así han sido las votaciones del jurado en la final del Benidorm Fest 2026
23 puntos - Mikel Herzog Jr.
24 puntos - Mayo
24 puntos - Kenneth
30 puntos - María León & Julia Medina
40 puntos - Dani J
51 puntos - Kitai
52 puntos - Rosalinda Galán
65 puntos - The Quinquis
70 puntos - Miranda & bailamamá
71 puntos - Izan Llunas
82 puntos - Tony Grox & LUCYCALYS
92 puntos - Asha
Atronadora sentencia al "tongo" tras las bajas puntuaciones del jurado en el Benidorm Fest a favoritos como Rosalinda Galán
En este caso, los seguidores del Benidorm Fest 2026 esperaban un ajustado duelo final entre los intérpretes de 'T amaré', que han terminado llevándose a casa la nueva estatuilla con forma de sirena, y Rosalinda Galán, que se había convertido en una de las grandes favoritas para ganar con su tema 'Mataora'. Sin embargo, para sorpresa de quiénes habían seguido las valoraciones de la primera y segunda semifinal, la sevillana quedaba relegada al tercer puesto con 140 puntos en total frente a los 166 que otorgaron la victoria a Tony Grox y Lucycalys.
Un momento culmen de la noche que para muchos espectadores, tal y como han clamado en redes sociales, fue calificado de injusto. Cabe recordar que los puntos del jurado se conocieron antes de desvelar las puntuaciones de los espectadores y el voto demoscópico, y prácticamente en todas las entregas han supuesto un giro de 180 grados en la lista final.
La última posición de Kenneth, que se conformó finalmente con 40 puntos tras interpretar por segunda vez su tema 'Los ojos no mienten' sobre el escenario del Benidorm Fest, también ha despertado todo tipo de quejas en X, donde los seguidores del festival han clamado contra la inmerecida posición del concursante, que ha conseguido tener uno de los temas más escuchados de la edición.
Además de las críticas en redes sociales hay que destacar que también se produjeron abucheos nada más conocer el voto del jurado a Rosalinda Galán al ver que solo le otorgaban 52 puntos y que aupaban a otros rostros como Asha o Izan Llunas. Un gesto del público que fue afeado tanto por Jesús Vázquez como por Javier Ambrossi pidiendo respeto y silencio. "Un momentito, chicos por favor, tenemos que respetar la valoración del jurado aunque yo sé que muchos no compartáis", les pedía Jesús Vázquez. "Queda mucha noche, ellos representan la mitad de los votos y sabemos que luego las cosas dan la vuelta muchas veces", apostillaba Javier Ambrossi.
"Creo que el Benidorm Fest debería dar explicaciones de cuales son los criterios del jurado, no es normal que en una semifinal una candidatura la puntúen de las peores y en la final la mejor. ¿Tanta diferencia hubo en la actuación? Poca garantía te da ver eso", ha escrito un usuario. "El hecho de que Jesús Vázquez tuvo que calmar al público cuando el jurado emitió la puntuación de Rosalinda lo dice todo! La gente sabia que ella era la ganadora!", ha añadido otro espectador.
