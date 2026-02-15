Atronador aplauso a TVE por este momento tan especial de la final del Benidorm Fest 2026: "Fantasía"

El Benidorm Fest 2026 ha emitido este sábado su gran final después de una semana de mucha música. Ha sido una gala muy especial en la que se ha hecho un homenaje a las cinco ediciones del festival con la participación de sus ganadores y con muchos de los artistas que han pasado por el escenario del Palacio de L'Illa.
Así, después de que Melody fuera la encargada de abrir la gala con un meadley de sus temas, entre ellos 'Esa diva', Blanca Paloma y Nebulossa participaban justo al final de las actuaciones de los finalistas de este año en un interval muy especial. Un momento en el que a Mery, la vocalista de Nebulossa se le veía una teta mostrando la bandera de Palestina.
Y es que TVE ha juntado a las ganadoras del Benidorm Fest 2023 y 2024 con algunos de los artistas más importantes que han pasado por otras ediciones como Agoney, Jorge Fernández, Almacor, Daniela Blasco y Vicco cantando sus canciones.
Pero justo al final, todos se unían en el escenario para versionar el que posiblemente es uno de los temas más bonitos de la historia de España en Eurovisión como el 'Eres tú' de Mocedades en un claro homenaje a la participación de nuestro país en Eurovisión justo en el año en el que se cumplen 70 años del certamen.
