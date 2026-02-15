Atronador aplauso a TVE por este momento tan especial de la final del Benidorm Fest 2026: "Fantasía"

El Benidorm Fest 2026 ha emitido este sábado su gran final después de una semana de mucha música. Ha sido una gala muy especial en la que se ha hecho un homenaje a las cinco ediciones del festival con la participación de sus ganadores y con muchos de los artistas que han pasado por el escenario del Palacio de L'Illa.

Así, después de que Melody fuera la encargada de abrir la gala con un meadley de sus temas, entre ellos 'Esa diva', Blanca Paloma y Nebulossa participaban justo al final de las actuaciones de los finalistas de este año en un interval muy especial. Un momento en el que a Mery, la vocalista de Nebulossa se le veía una teta mostrando la bandera de Palestina.

Y es que TVE ha juntado a las ganadoras del Benidorm Fest 2023 y 2024 con algunos de los artistas más importantes que han pasado por otras ediciones como Agoney, Jorge Fernández, Almacor, Daniela Blasco y Vicco cantando sus canciones.

Pero justo al final, todos se unían en el escenario para versionar el que posiblemente es uno de los temas más bonitos de la historia de España en Eurovisión como el 'Eres tú' de Mocedades en un claro homenaje a la participación de nuestro país en Eurovisión justo en el año en el que se cumplen 70 años del certamen.

Lluvia de aplausos al intervalo con todos los ex representantes del Benidorm Fest 2026

Espero que la #BenidormFestFinal arrase en #audiencias. Y si no, que nadie baje el listón: lo de hoy ha sido para aplaudir de principio a fin.



Gracias a @RTVE y a @Josepablo_ls por un show nacional que no tiene nada que envidiar a ninguno otro. — M 📺 (@casasola_89) February 14, 2026

Queríamos un Melodifestivalen?? TOMA TU MELODIFESTIVALEN



Vaya brutalidad de interval nos acaban de regalar!! 😍🫶🏼🥹



#BenidormFestFinal — Alexis ESCobar 🇪🇸🇻🇪 (@AlexisEscobarM) February 14, 2026

Qué preciosidad.



Solo había que poner a los mandos de RTVE a profesionales que amaran la televisión y la música.



Verdaderamente es #LaCasaDeLaMúsica #BenidormFestFinal pic.twitter.com/pq3XTBgVG5 — JuanMa Fernández - (MONT3RO) (@juanmafdez) February 14, 2026

Así sí RTVE. Esto es calidad y un interval digno de emoción. Sensación agridulce por el sabor a despedida #BenidormFestFinal — dajunq (@daviidjunquera) February 14, 2026

Me han encantado todos estos trocitos de actuaciones de tantos artistazos que han pasado por el @BenidormFestTVE. 👏🏻👏🏻👏🏻 #BenidormFestFinal ¡Ha sido precioso de ver! 🥲😍💖 — 𝘿𝙖𝙣𝙞 (@Melomano_Dani) February 14, 2026

RTVE ha apostado fuerte por ser #LaCasaDeLaMúsica de verdad y lo han dado todo.

¡Qué orgullo! 🥺



Gracias, @scalderonduran, @Josepablo_ls , @csrvllj y todo el equipo del #BenidormFestFinal — ⓐⓛⓔ ⓒⓞⓝⓣⓘ (@soyaleconti) February 14, 2026

Qué pasada de medley y qué upgrade de Benidorm Fest! Nada que envidiarle a ninguna preselección ni a Eurovisión. Esta sí es la rtve que quieres 👏🏼👏🏼#BenidormFestFinal — Laura Alegre (@lauriislife) February 14, 2026

Mis dieces al espectáculo que habéis montado este año. Que producción más potente este medley. Brutal👏🏽❤️‍🔥 #BenidormFestFinal — Martini (@tinpawe) February 14, 2026

Este medley me ha parecido la despedida de la relación Benidorm Fest- Eurovisión y no se podría haber hecho mejor #BenidormFestFinal — Madhav Torres (@madhavtf_) February 14, 2026

Después de ver este medley solo puedo decir una cosa: EUROVISIÓN ERES HUESOS.



Con esta calidad no nos hace falta volver al festivalucho blanqueador de genocidios. #BenidormFestFinal #BenidormFest2026 pic.twitter.com/F8nQuk04US — Kike💫 (@kykepayan_97) February 14, 2026

Fantastico medley con Las actuaciones de Nebulossa , Blanca paloma , Agoney, Vicco , Almacor,Jorge Gonzalez, Daniela Blasco, Menudo Interval Act !! Para Flipar Bravo @rtve asi si #BenidormFestFinal — Onda Eurovisión (@ondaeurovision) February 14, 2026

El mix que han hecho con los concursantes de ediciones pasadas cantando sus canciones y finalizando juntos con “Eres Tú” me ha parecido de lo más emotivo 🥰 Así sí, qué gusto de gala y de televisión pública 👏🏼



¡EL HOMENAJE QUE QUIERES, EL QUE TÚ QUIERES! 💖🦋 #BenidormFestFinal — Miranda Gómez (@MirandaGmez1) February 14, 2026

Esta actuación acaba de demostrar lo importante que es el BenidormFest, y la de temazos que ha dado en solo 5 años de historia… Bravo RTVE 👏🏻



¡Larga Vida al #BenidormFestFinal! pic.twitter.com/oAy9zg21Ia — 𝕁𝕠𝕟𝕒𝕥𝕙𝕒𝕟 | 🇮🇨 (@jonathanlopezes) February 14, 2026