Todos señalan lo mismo sobre lo visto con Nebulossa en la final del Benidorm Fest 2026 con guiño a Palestina

TVE ha emitido este sábado la gran final del Benidorm Fest 2026. Y tras las actuaciones de los doce finalistas ha llegado una actuación muy especial con muchos de los artistas de otras ediciones como Agoney, Almacor, Jorge González, Daniela Blasco, Vicco y dos de los ganadores, Blanca Paloma y Nebulossa.
Todos los artistas han cantado un breve trozo de los temas con los que participaron en las cuatro ediciones del Benidorm Fest anterioes. Desde el 'Fuego' y el 'Caliente' pasando por 'Brillos Platino' y 'Nochentera' hasta el 'Ea, ea' y 'Zorra'.
Precisamente, Mery de Nebulossa ha dejado uno de los momentazos de la gran final del Benidorm Fest cuando se sacaba una teta a lo Rigoberta Bandini y mostraba la bandera de Palestina en un claro guiño a la situación en Gaza después de que España haya decidido retirarse de Eurovisión por la participación de Israel.
Un momento que no ha pasado desapercibido para las redes sociales que no han dudado en alabar a la artista y ganadora del Benidorm Fest 2024 por su gran apoyo a Palestina en pleno conflicto con Israel.
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.