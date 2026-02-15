Todos señalan lo mismo sobre lo visto con Nebulossa en la final del Benidorm Fest 2026 con guiño a Palestina

TVE ha emitido este sábado la gran final del Benidorm Fest 2026. Y tras las actuaciones de los doce finalistas ha llegado una actuación muy especial con muchos de los artistas de otras ediciones como Agoney, Almacor, Jorge González, Daniela Blasco, Vicco y dos de los ganadores, Blanca Paloma y Nebulossa.

Todos los artistas han cantado un breve trozo de los temas con los que participaron en las cuatro ediciones del Benidorm Fest anterioes. Desde el 'Fuego' y el 'Caliente' pasando por 'Brillos Platino' y 'Nochentera' hasta el 'Ea, ea' y 'Zorra'.

Precisamente, Mery de Nebulossa ha dejado uno de los momentazos de la gran final del Benidorm Fest cuando se sacaba una teta a lo Rigoberta Bandini y mostraba la bandera de Palestina en un claro guiño a la situación en Gaza después de que España haya decidido retirarse de Eurovisión por la participación de Israel.

Un momento que no ha pasado desapercibido para las redes sociales que no han dudado en alabar a la artista y ganadora del Benidorm Fest 2024 por su gran apoyo a Palestina en pleno conflicto con Israel.

Para que se vea bien, Mery no se ha querido sacar una teta (aunque creo que a lo Sabrina al final sí se le ha salido un poco) sino mostrar una bandera de Palestina que llevaba dibujada #BenidormFestFinal #BenidormFest2026 pic.twitter.com/ZCFF6o1g3I — Top Europa - Fran (@topeuropa) February 14, 2026

Media teta de fuera con la bandera de Palestina. Mery Bas la reina que tú eres. #BenidormFestFinal #BenidormFest2026 pic.twitter.com/CptgIsHUm2 — David;⚡⁷ | VI A LADY GAGA (@GAGAXBTS) February 14, 2026

Nebulossa con la bandera de Palestina en toa la teta.... ella es todo #BenidormFestFinal — Helena con Hache (@la_HelenaConH) February 14, 2026

MERY CON LA BANDERA DE PALESTINA EN LA TETA UNA REINA SI ME PREGUNTAS. #BenidormFestFinal — R. (@nikicavalli) February 14, 2026

NEBULOSSA CON LA BANDERA DE PALESTINA Y MEDIO ENSEÑANDO UNA TETA, ella es icónica y perfecta #BenidormFestFinal — irene ☆★ (@ireeennee_) February 14, 2026

ZORRAAAAAAA la bandera de palestina en medio de la teta ella lo es todo #BenidormFestFinal pic.twitter.com/BqL3KHhtbE — 𝒃𝒊𝒆𝒍. (@BBIELCR) February 14, 2026

Gracias Nebulossa por no olvidarte del genocidio en Palestina ❤️❤️ #BenidormFestFinal — ADRi 🇵🇸 (@Adrysf94) February 14, 2026