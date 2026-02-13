El Benidorm Fest 2026 anuncia el orden de actuación de la gran final de este sábado en TVE

Tras conocer a los doce finalistas que lucharán por la Sirenita en la gran final del Benidorm Fest 2026, TVE ha revelado el orden de actuación en una rueda de prensa en la que han participado todos los artistas que se han clasificado y tratarán de alzarse con la victoria.

Cabe recordar que a diferencia de otros años no se ha hecho por sorteo. Sino que lo que se ha sorteado es qué cuatro artistas saldrían en la primera mitad, qué cuatro lo harían en la segunda y otros cuatro que serían elegidos por la dirección del certamen. Y precisamente ha sido la dirección artística con Sergio Jaén a la cabeza, junto a César Vallejo los encargados de seleccionar el orden final.

"Es una dinámica más artística", defendía el director del festival, César Vallejo. "Esto es necesario porque este año los bailarines son compartidos en muchas candidaturas y por las volumetrías que se usan en las actuaciones. Espero que quede claro que lo hemos hecho para que la dimensión artística de la final sea increíble y lo disfrutéis mucho", añadía el directivo.

Tras ello, se ha conocido que el encargado de abrir la gran final será Mayo con su 'Tócame' tras haber sido una de las grandes sorpresas de la segunda semifinal e Izan Llunas con '¿Qué vas a hacer?' cerrará la primera mitad mientras que Mikel Herzog Jr. c y su 'Mi mitad' abrirá la segunda parte de la gala. Y Tony Grox & LUCYCALYS serán los que cierren esta gran final con el tema 'T Amaré'.

Este es el orden de la gran final del Benidorm Fest 2026: