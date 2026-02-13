Encuesta: ¿Quién quieres que sea el ganador del Benidorm Fest 2026 en RTVE entre sus 12 finalistas?

Después de las dos semifinales del Benidorm Fest 2026, queda por ver quién se convierte en el ganador de la quinta edición del festival de RTVE este sábado en la gran final que La 1 emitirá el sábado a partir de las 22:00 horas.

Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand volverán a ejercer de maestros de ceremonias como han hecho en las semifinales. Pero a ellos se sumará LalaChus en esta gran final en la que además habrá actuaciones de los cuatro ganadores de las ediciones anteriores: Chanel Terrero, Blanca Paloma, Nebulossa y Melody.

Son doce los finalistas que tratarán de luchar por la victoria en la final del Benidorm Fest 2026. Kitai, María León y Julia Medina, Izan Llunas, Tony Grox & LUCYCALYS, Mikel Herzog Jr y Kenneth fueron los clasificados de la primera semifinal. Mientras que este jueves en la segunda semifinal se han clasificado The Quinquis, ASHA, Miranda! & bailamamá, MAYO, Dani J y Rosalinda Galán.

Hay que recordar que este año los premios del Benidorm Fest 2026 son nuevos después de la decisión de RTVE de retirarse de Eurovisión por la presencia de Israel. "El ganador se alzará con el nuevo trofeo de la Sirenita y se llevará un premio económico de 150.000 euros (100.000 para el/los intérpretes, y 50.000 para los autores). Además, habrá dos nuevos premios: uno de los artistas viajará a Estocolmo para grabar un single en el estudio insignia de Spotify, y otro viajará a Miami, de la mano de Univisión, para promocionar su carrera en programas de televisión de máxima audiencia y grabar un single con un reconocido productor musical.

¿Y tú quién quieres que gane la quinta edición del Benidorm Fest? ¡VOTA YA EN NUESTRA ENCUESTA!

1. KITAI - "El amor te da miedo"

2. MARÍA LEÓN Y JULIA MEDINA - "Las damas y el vagabundo"

3. IZAN LLUNAS - "¿Qué vas a hacer?"

4. TONY GROX & LUCYCALYS - "T amaré"

5. MIKEL HERZOG JR. - "Mi mitad"

6. KENNETH - "Los ojos no mienten"

7. ASHA – 'Turista'

8. Dani J – 'Bailándote'

9. The Quinquis – 'Tú No Me Quieres'

10. Rosalinda Galán – 'Mataora'

11. MAYO – 'Tócame'

12. Miranda! & bailamamá – 'Despierto Amándote'