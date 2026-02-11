El Benidorm Fest 2026 elige a estos seis concursantes como finalistas tras su primera semifinal en TVE

El Benidorm Fest 2026 ya ha comenzado. Este martes, La 1 de TVE ha emitido la primera semifinal de la quinta edición con nueve artistas jugándose las seis plazas que había para la gran final del próximo sábado en la que conoceremos al ganador.

Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand han sido los encargados de conducir esta primera semifinal y harán lo propio el jueves con la segunda semifinal. Mientras que el sábado para la gran final se sumará a ellos LalaChus, que sigue ampliando su presencia en TVE.

Kitai, María León & Julia Medina, Luna Ki, Greg Taro, Izan Llunas, Dora & Marlon Collins, Tony Gross & LUCYCALYS, Mikel Herzog Jr. y Kenneth han sido los encargados de actuar en esta primera semifinal y de luchar por un puesto en la final del sábado. Mientras que el próximo jueves en la segunda semifinal será el turno de Asha, Ku Minerva, Funambulista, Dani J, The Quinquis, Atyat, Rosalinda Galón, MAYO y Miranda! & bailamamá.

Los premios del Benidorm Fest 2026

Este Benidorm Fest llega marcado por la decisión de TVE de retirarse de Eurovisión por la presencia de Israel. Como novedad en esta edición, el ganador ganará el nuevo trofeo de la Sirenita y por primera vez un premio en metálico de 150.000 euros (100.000 euros para el cantante y 50.000 para el compositor).

Además, en esta edición hay dos premios adicionales: uno de los artistas viajará a Estocolmo para grabar un single en el estudio insignia de Spotify, y otro viajará a Miami, de la mano de Univisión, para promocionar su carrera en programas de televisión de máxima audiencia y grabar un single con un reconocido productor musical.

Así han sido las votaciones del Benidorm Fest 2026

El 50% de los votos dependerá del jurado profesional formado por Alicia García, Dani Ruiz, Sonia Durán, Melanie Parejo, Ignacio Meyer, Javier Llano, Almudena Heredero y Roberto Santamaría. Y el otro 50% depende del público: un 25% a través del jurado demoscópico y el otro 25% correspondiente al televoto.

Y tras cerrar las votaciones llegaba el momento de conocer qué seis artistas de la primera semifinal se clasifican para la gran final del sábado 14 de febrero. Eso sí, al igual que el año pasado no se ha sabido el número de votos de cada artista.

Roberto Santamaría como portavoz del jurado anunciaba que para el jurado profesional quienes tenían que estar en la gran final eran Dora & Marlon Collins, Mikel Herzog Jr., Kitai, Tony Grox & LUCYCALYS, Izan Llunas y Kenneth.

Después era el turno de conocer el resultado del 50% del público sumando tanto el 25% del televoto como el 25% del jurado demoscópico. Y los votados para pasar a la final eran Izan Llunas, Kenneth, María León y Julia Medina, Mikel Herzog Jr., Kitai y Tony Gross & LUCYCALYS.

De esta manera, tras sumar los votos del jurado y del público los seis primeros finalistas del Benidorm Fest 2026 son TONY GROSS & LUCYCALYS, IZAN LLUNAS, MIKEL HERZOG JR., KENNETH, KITAI Y MARÍA LEÓN Y JULIA MEDINA.

Las actuaciones de los seis primeros finalistas:

Tony Gross & LUCYCALYS - "T amaré"

Izan Llunas - "¿Qué vas a hacer?"

KITAI: "El amor te da miedo"

Mikel Herzog Jr. - "Mi mitad"

Kenneth: "Los ojos no mienten"

María León y Julia Medina: "Las damas y el vagabundo"