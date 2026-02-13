El Benidorm Fest 2026 elige a sus seis últimos finalistas tras su segunda semifinal en TVE

Tras celebrar la primera semifinal del Benidorm Fest 2026 el martes pasado, que fue la gala menos vista hasta ahora de la historia, La 1 de TVE ha ofrecido este jueves la segunda semifinal justo después de la semifinal de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el F.C. Barcelona.

Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand han vuelto a ejercer de presentadores de la semifinal tras los aplausos que se llevó el gallego el pasado martes por su labor al frente del festival. A ellos se sumará el sábado LalaChus como cuarta maestra de ceremonias en la gran final.

Asha, Ku Minerva, Funambulista, Dani J, The Quinquis, Atyat, Rosalinda Galón, MAYO y Miranda! & bailamamá eran los nueve participantes que actuaban en esta segunda semifinal para lograr uno de los seis pases a la gran final del sábado.

Ha sido una segunda semifinal mucho más reñida que la primera y de mucho más nivel tanto técnico como musical. Y es que sin duda el trabajo realizado por Sergio Jaén como director artístico ha destacado mucho más que el pasado martes.

Al igual que pasó en la semifinal, las votaciones han dependido un 50% de los votos del público tanto a través del 25% del televoto como el 25% del jurado demoscópico, así como del otro 50% de los votos del jurado profesional formado por Alicia García, Dani Ruiz, Sonia Durán, Melanie Parejo, Ignacio Meyer, Javier Llano, Almudena Heredero y Roberto Santamaría.

Estos son los seis clasificados para la final del Benidorm Fest 2026

Después de todas las actuaciones y de ver también sobre el escenario a Abraham Mateo y a Luz Casal llegaba el momento de las votaciones y saber qué seis participantes se clasificaban para la gran final del sábado sumándose a Izan Llunas, Kenneth, María León y Julia Medina, Mikel Herzog Jr., Kitai y Tony Gross & LUCYCALYS.

Roberto Santamaría como portavoz del jurado anunciaba que para el jurado profesional quienes tenían que estar en la gran final eran The Quinquis, Asha, Miranda & bailamamá, Mayo, Dani J y Rosalinda Galán.

Después era el turno de conocer el resultado del 50% del público sumando tanto el 25% del televoto como el 25% del jurado demoscópico. Y los más votados en este baremo eran Miranda & bailamamá, Mayo, Funambulista, Atyat, Rosalinda Galán y Dani J.

Finalmente, tras sumar los votos del jurado y del público los seis finalistas que se suman a los del pasado martes son Miranda & bailamamá, Dani J, Mayo, Rosalinda Galán, The Quinquis y Asha.

Miranda & bailamamá - "Despierto amándote"

Dani J - "Bailándote"

Mayo - "Tócame"

Rosalinda Galán - "Mataora"

The Quinquis - "Tú no me quieres"

Asha - "Turista"