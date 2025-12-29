Alba Carrillo asesta este hachazo a Melody por su actitud con TVE tras el batacazo en Eurovisión: "Está ya fuera"

Si algo caracteriza a Alba Carrillo es el hecho de no tener pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa, y no iba a ser menos en el último 'D Corazón' del año. Este domingo, 28 de diciembre, el espacio presentado por Anne Igartiburu y Javier de Hoyos en La 1 han dedicado una parte del programa a hablar de las Nocheviejas pasadas.

Hace décadas, era costumbre ver a las artistas españolas, como Isabel Pantoja, Lola Flores, Sara Montiel, Marujita Díaz, Concha Velasco o Massiel, dar la bienvenida al nuevo año desde TVE. Algo que este 2025 harán Chenoa y los hermanos Estopa desde el balcón de la madrileña Puerta del Sol. Valeria Vegas, colaboradora del programa ha analizado algunos de los momentos más icónicos que nos dieron estas artistas en las galas de fin de año de la cadena pública.

"Ellas hacían de lo artificial lo más espontáneo del mundo", ha comentado la periodista, recordando que eran "muy generosas con los medios", algo que, según ella, no sucede con los artistas actuales. En su opinión, es la existencia de las redes sociales lo que ha provocado que nuestras celebrities pierdan espontáneidad. "Las folclóricas la cagaban todo el rato porque se lo podían permitir", ha opinado Valeria Vegas.

Alba Carrillo, muy crítica con Melody

A raíz de esto, la colaboradora ha salido en defensa de nuestra última representante en Eurovisión: "No estamos permitiendo que la gente se enfade. Yo defiendo a Melody o a cualquiera que hace algo malo porque creo que la gente tiene derecho a equivocarse y a hacer las cosas un poco mal". Es más, cree que la única artista que podría tener esa "herencia de las folclóricas" sería la cantante sevillana. Algo con lo que Alba Carrillo no estaba para nada de acuerdo.

La colaboradora se ha mostrado muy crítica con la intérprete de 'Esa diva'. Según ella "Melody ya está fuera. Las folclóricas tenían una cosa muy buena, y es que era muy agradecidas, pero Melody no lo es. Se ha portado fatal con esta cadena", ha asegurado Alba Carrillo, recordando la actitud de la artista tras su batacazo en el pasado Festival de Eurovisión, donde quedó en antepenútima posición.

En la rueda de prensa que concedió días después del Festival, Melody reprochó a la cadena público el hecho de no haberla dejado llevar a cabo la puesta en escena que ella quería. De esta forma, culpó a TVE de su mala posición, y en ningún momento hizo autocrítica. Además, tras esto, optó por conceder su primera entrevista a Antena 3, en concreto a 'El Hormiguero', y no a 'La Revuelta' como en un principio estaba previsto. Desde entonces, no ha vuelto a aparecer en la cadena pública.