Isabel Rábago se revuelve con Valeria Vegas en Antena 3 por su corte en directo: "No me hables así"

Las últimas instantáneas de Amador Mohedano con su familia han hecho saltar todas las alarmas por su preocupante aspecto físico, despertando rumores sobre una posible complicación de salud. Este miércoles, el debate sobre si enfrenta una enfermedad en secreto o no saltaba a 'YAS Verano', cuando Valeria Vegas quiso reprender a Isabel Rábago por sus insinuaciones, esta se plantó de lleno formando toda una escena en plató.

"Él tiene la absoluta libertad de decir hasta donde quiera decir y nosotros de respetar que lo único que podemos analizar son sus palabras más allá de que podamos darle veracidad o no a lo que él cuenta", comenzaba aclarando Rábago tras ver el clip del programa donde él mismo negaba cualquier problema de salud ante el revuelo formado en redes.

Isabel Rábago se planta ante el indigesto corte que recibe de Valeria Vegas en 'YAS Verano'

Sin embargo, la periodista quiso dejar clara su postura. "Hay un desgaste de salud que es más que evidente, que lo han querido hacer público, porque sino esto hubiese quedado en la intimitad y es normal que nos hagamos muchas preguntas", aseguró Isabel Rábago. "Me ha llamado mucho la atención que se compare con cómo su hermana comunicó su cáncer a los medios de comunicación haciendo una comparativa cuando no da lugar", añadió entonces.

Isabel Rábago y Valeria Vegas en 'YAS Verano'

"Que también puede ser la típica foto en la que no sales favorecido o en un mal momento", ha advertido justo después Valeria Vegas, en un intento de frenar toda la especulación sobre una posible enfermedad o deterioro físico. "Valeria, no disfraces", le espetó rápidamente su compañera, con gesto de hastío, algo que no sentó demasiado bien a la escritora.

"No estoy disfrazando nada. Yo me disfrazo en el carnaval de Cádiz, cariño, no en otro momento", sentenció inmediatamente la colaboradora de 'YAS Verano', plantándose contra la periodista. "Oye, no me hables así", señaló Isabel Rábago, visiblemente sorprendida por el abrupto corte de la tertuliana. "No, tú me has dicho que no disfracemos. Ni disfraz, ni travestismo", insistió la colaboradora.

"Lo que no voy a decir es que ha tenido un mal día, porque no tiene pinta"

"Me voy a callar", contestó Rábago justo antes de que Paloma García-Pelayo rescatase los rumores de una posible enfermedad como la periodista ya había dejado caer. "Es que estamos dejando la puerta medio abierta, vamos a aclarar porque no decimos nada de tema de salud pero me recuerda. Rocío... Recordemos que Rocío murió de cáncer de páncreas, entonces cuidado con las puertas", señaló con gesto serio la escritora.

Ante esto, Isabel Rábago zanjó la polémica en plató con una clara advertencia sobre su discurso en el programa. "Conozco cuáles son los límites legales y que cada uno diga lo que le da la gana. Lo único que digo es que hay una especulación. Lo que no voy a decir es que Amador ha tenido un mal día, porque no tiene pinta", señaló finalmente.