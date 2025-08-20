Amador Mohedano rompe su silencio para aclarar su verdadero estado de salud tras su preocupante imagen

La última fotografía de Amador Mohedano, publicada por su propia hija en redes sociales, alertó sobre su estado de salud. Su impactante cambio físico tras su ingreso hospitalario, muchísimo más delgado, hizo que muchos se preguntaran qué le pasa realmente al hermano de Rocío Jurado. Pese a que su sobrina, Gloria Camila, tranquilizó en 'TardeAR' asegurando que su tío se encuentra bien, las especulaciones no han cesado.

Es por eso que Amador Mohedano ha decidido dar un paso al frente y ser él quien salga al paso de los rumores. Ha sido este martes, 19 de agosto, en el programa 'Vamos a ver', de Telecinco. El exmarido de Rosa Benito se puso en contacto con Omar Suárez para intentar quitar hierro al asunto. Aunque a juzgar por sus palabras, parece ser que no le hizo ninguna gracia que Chayo publicara su foto en ese estado.

"Mi hija hace una foto y con toda la buena intención, la sube a las redes sociales y por ahí viene el escándalo, pero yo estoy bien. Aquí hay todavía mucho tío en este cuerpo, como dice la canción de la Jurado", ha comenzado diciendo. Eso sí, también ha explicado que, pese a haber sido dado de alta en el hospital de Jerez de la Frontera, los problemas no han terminado.

Amador Mohedano revela sus problemas de salud

Según ha contado Amador Mohedano, "después de que me dieran el alta tuve un problema con la circulación porque se me hincharon los pies de una forma que parecían las patas de un elefante… Y claro, yo tengo un tratamiento, unos medicamentos que me los tomo todos los días, seis pastillas. Lo que pasa es que me tengo que ir recuperando".

Al hacerle la endoscopia, según explicó Gloria Camila, su garganta y su voz se quedaron tocadas. Así lo ha reconocido él mismo: "La voz, que posiblemente hoy la tenga un poco mejor, luego más tarde se me pone peor porque me tomo mi gazpachito fresquito y a lo mejor la fuerza en la voz. Se ve que me rozaron una cuerda vocal con las gomas cuando me las metieron y me ha molestado estos días de atrás, pero estoy bien", insiste el hermano de Rocío Jurado.

Aunque es consciente de su alarmante pérdida de peso: "Me he quedado más delgado, lo sé. Estoy como cuando vine de la isla", bromea, sin perder su sentido del humor. Amador Mohedano se encuentra en estos momentos en Chipiona, disfrutando de sus vacaciones junto a sus hijos, nietos y amigos. Junto a ellos se va recuperando poco a poco de los problemas de salud que ha tenido en las últimas semanas.

Gloria Camila ya habló del estado de su tío en 'TardeAR'

Gloria Camila en 'Tardear'.

El pasado lunes, 18 de agosto, Gloria Camila se pronunciaba en 'TardeAR' sobre el estado de salud de su tío: "Yo a él le vi físicamente. Es verdad que en su estancia en el hospital no pudo comer sólidos y que fue por el estómago. Hasta que ha estado más estable, ahora come bien, come mejor, ha ido poco a poco… De un día para otro no va a coger el peso que necesita, pero ahora está menos hinchado en los tobillos, la circulación va mejor, ahora come más, tiene más apetito… Va poco a poco".

De hecho, la joven explicó que ella misma habló con Amador para interesarse por su salud: "Él me lo ha dicho, que está bien, simplemente lo de la garganta le ha dejado un poco más tocado por el tubo que le metieron. Por lo demás está bien, está con ganas. Ahora se tendrá que cuidar mucho más, el estómago ya sabemos que es complicado y no podrá comer cierto tipo de alimentos. Luego tendrá que ir a revisión, y esto va con el tiempo".