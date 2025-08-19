Gloria Camila da la última hora ante el preocupante estado de salud de Amador Mohedano: "Impacta verle"

La publicación de unas fotografías de Amador Mohedano durante una celebración familiar ha aumentado la preocupación sobre su estado de salud. Aunque su sobrina-nieta, Gloria Camila, ha mandado un mensaje de tranquilidad este lunes 18 de agosto en 'Tardear', el programa de Telecinco en el que colabora.

Hace unas semanas, el hermano de Rocío Jurado permaneció varios días ingresado en un hospital de Jerez de la Frontera, donde le hicieron una serie de pruebas. Ahora, el exmarido de Rosa Benito ha reaparecido a través de las redes sociales con una imagen que está dando mucho de qué hablar. En ella se le puede ver mucho más delgado. Un aspecto muy diferente al que nos tiene acostumbrados que ha querido explicar Gloria Camila en 'Tardear'.

La hija de Rocío Jurado y Ortega Cano ha querido tranquilizar a todos sobre este deterioro físico de su tío: "Yo a él le vi físicamente. Es verdad que en su estancia en el hospital no pudo comer sólidos y que fue por el estómago. Hasta que ha estado más estable, ahora come bien, come mejor, ha ido poco a poco… De un día para otro no va a coger el peso que necesita, pero ahora está menos hinchado de los tobillos, la circulación va mejor, ahora come más, tiene más hambre, más apetito…Va poco a poco".

Gloria Camila tranquiliza sobre el estado de salud de su tío

Además, Gloria Camila ha explicado a sus compañeros de programa las pruebas a las que se sometió Amador Mohedano durante su estancia hospitalaria: "Ha salido de una revisión, además de una cosa estomacal. Le hicieron una endoscopia que le ha dejado la garganta y la voz un poco más tocada…. Pero independientemente de eso él está bien, está tranquilo, está en reposo…".

De esta forma, la joven ha querido dejar claro que no hay de qué preocuparse: "Durante su estancia en el hospital estuvo con líquidos. Entonces se le notó mucho el cambio radical que tuvo. La vez que le vi impresionó porque le vi mucho más delgado, impacta, pero luego entiendes que el problema viene del estómago y no podía comer como tal".

"Lo importante es que no haya perdido el apetito" y que "esté bien", reconoce la futura concursante de 'Supervivientes All Stars'. "Él me lo ha dicho, que está bien, simplemente lo de la garganta le ha dejado un poco más tocado por el tuvo que le metieron. Por lo demás, está bien, está con ganas. Ahora se tendrá que cuidar mucho más. El estómago ya sabemos que es muy complicado y no podrá comer cierto tipo de alimentos. Luego tendrá que ir a revisión, y esto va con el tiempo", ha concluido Gloria Camila.

Actualmente, el hermano de Rocío Jurado sigue en tratamiento médico y con revisiones periódicas. Según explicaron los colaboradores de 'Tardear', se encuentra rodeado de sus hijos, nietos y amigos de Chipiona, donde está pasando el verano. "No está solo ni desatendido, está muy acompañado", dejaron claro los tertulianos. Aunque su última fotografía haya sido muy impactante, su entorno quita hierro al asunto, asegurando que se trata de un proceso de recuperación y que, con reposo y cuidados, irá mejorando gradualmente.