Telecinco aprovecha 'Tardear' para confirmar el polémico fichaje de Gloria Camila en 'Supervivientes All Stars 2025'

Casi un mes después de confirmar a Jessica Bueno como primera concursante oficial de 'Supervivientes All Stars', este lunes Telecinco ha anunciado en 'Tardear' el fichaje de una de sus colaboradoras como la segunda concursante oficial de segunda edición del reality con ex participantes como estrellas.

Así, 'Tardear' empezaba cebando que una de sus colaboradoras pondrá rumbo a Honduras en las próximas semanas. "Tenemos a Marta López, a Raquel Bollo y a Gloria Camila. Como pista le podemos decir que es una de las tres que repetiría porque las tres habéis estado y una de vosotras tres va para allá", avanzaba Verónica Dulanto.

De primeras, las tres colaboradoras de 'Tardear' aseguraban que les encantaría volver a 'Supervivientes All Stars'. "A mi sí, pero a mi marido no creo que le haga gracia", aseveraba Marta López. "Yo siempre he dicho que sí que volvería, me quedé con varias espinitas y el reto personal que se me quedó a medias", añadía Gloria. "Yo siempre he dicho que es uno de los realitys al que me gustaría volver, hace muchos años porque fue en 2007, y según como estén las cosas fuera a veces es mejor estar fuera", añadía por su parte Raquel Bollo.

Gloria Camila, confirmada para 'Supervivientes All Stars'

Tras descartarse a Marta López, Telecinco anunciaba finalmente a Gloria Camila como la segunda concursante oficial de 'Supervivientes All Stars'. "Soy Gloria, vengo más fuerte que nunca y este año concurso en ‘Supervivientes All Stars’. No le tengo miedo ni al hambre ni a las tormentas ni a los bichos, bueno sí, exceptuando a las arañas", asegura en su vídeo promocional.

💥Gloria Camila, segunda concursante de S|V All Stars 2025. Muy pronto, estreno en @telecincoes pic.twitter.com/2SJ6qNAM72 — Mediaset España (@mediasetcom) August 18, 2025

Después de confirmarse su fichaje por 'Supervivientes All Stars', Gloria Camila reconocía en 'Tardear' su mayor miedo al irse a Honduras. "A ver han pasado ocho años, yo tenía 21, no tenía ni idea de tele, era mi primera vez. Ahora voy con más fuerza mental. Entré acompañada y creo que es un error porque en el momento en el que te falta uno ya te vienes abajo y me apetece ir sola y desconectar dejando todo bien atado fuera", añadía.

"¿Te preocupa lo que dejas fuera?", le cuestionaba Verónica Dulanto. "Evidentemente es una situación complicada. Me preocupa lo evidente, mis hermanos y mi padre pero yo sé que van a estar bien. Pero la situación que vivimos desde lo de María no es fácil, espero que todo se reconduzca", añadía sobre la situación que atraviesa su familia tras la muerte de Michu.

"Yo soy una persona que piensa mucho las cosas y dejar a mi pareja, a mi familia no es fácil y el no tener control de lo que pase fuera, pero lo importante es no dejarte llevar por eso", concluía al respecto. Y sobre su pareja ha dejado claro que confía mucho en él y que lo que le preocupa es cómo lo va a sobrellevar él siendo la primera vez que vive algo así.