Rocío Carrasco reaparece en Telecinco y se planta ante la pregunta que le hacen sobre Gloria Camila tras el documental de su madre

Este lunes, 29 de junio, Telecinco ha estrenado 'El verano se mueve', su nuevo espacio vespertino presentado por Ion Aramendi. Y entre sus contenidos estaba el estreno de 'La más grande', el documental de Movistar Plus sobre Rocío Jurado. Algo que permitió que Rocío Carrasco reapareciera como entrevistada en un programa de Mediaset.

Asimismo, el programa de Ion Aramendi contó en el plató con Gloria Camila, que se pronunció sobre el estreno del documental de su madre en el que nadie de la familia Mohedano ni su padre José Ortega Cano han participado porque lo declinaron al estar Rocío Carrasco detrás.

Ion Aramendi quiso si le afecta este documental, que aborda la vida y obra de 'La más grande' y que ha contado como productora ejecutiva con su hermana, Rocío Carrasco. La joven reconoció que sí: "Obviamente, de muchas maneras. Sobre todo por las circunstancias en las que está siendo todo y lo que se está creando. Yo que he hablado con mi tío Amador (Mohedano) entiendo su dolor, es el que ha estado siempre con mi madre, ha decidido no estar, pero le duele que se le aparte de todo lo que ha vivido, y mi tía Gloria igual que es su hermana".

Gloria Camila reconocía además no haber visto todavía el documental, aunque no descarta verlo en un futuro. "Es una decisión que todavía no he tomado, estoy viendo en qué momento lo hago y cómo me siento. Esto es algo que llevamos arrastrando mucho tiempo, es mi madre de la que se está hablando y es un documental en el que mi hermano, José Fernando y yo no hemos existido en ningún momento, igual que en la serie, y somos hijos, me duele", sentenciaba.

Gloria Camila responde a Rocío Carrasco y habla de una posible reconciliación entre ellas

El programa mostraba a Gloria Camila unas imágenes en las que se preguntaba a su hermana, Rocío Carrasco, si habían contado con su hermana para hacer la serie documental. "Yo no voy a entrar hoy en nada de eso, se ha contado con gente de la familia, han declinado y ya está, no puedo decir más", aseguraba la hija de Rocío Jurado. Y cuando le preguntaban si le gustaría reconciliarse en algún momento con su hermana, Rocío Carrasco alegaba tener prisa para no entrar a contestar a la pregunta.

Tras la emisión de estas declaraciones, Gloria Camila se mostraba tajante y dolida. "A mí ni me han invitado a salir, pero no pasada nada, no necesito participar para recordar a mi madre", dejaba claro."¿Te gustaría reconciliarte con tu hermana?", le preguntaba Ion Aramendi. A lo que ella contestaba, resignada: "Es un tema que ya he obviado".

Acto seguido, el presentador le hacía una propuesta. "Queremos invitarte a que te vayas a casa, veas el documental y que nosotros podamos saber cuáles son tus reacciones". Pese a los ánimos del público presente para que lo haga, Gloria Camila no estaba muy segura de aceptar la propuesta: "No sabría decirte ahora mismo. Voy a estudiarlo, ya te diré".

La relación entre las hijas de Rocío Jurado vuelve a estar en el centro de la polémica a raíz del diario secreto de 'La más grande' en el que Rocío Carrasco se ha basado para elaborar el documental. La hija menor de la artista ha defendido públicamente su derecho a conocer el contenido de esos documentos. Por su parte, su hermana ha defendido que los manuscritos forman parte del material personal de Rocío Jurado y que su incorporación al documental responde única y exclusivamente a un enfoque biográfico y emocional del proyecto.