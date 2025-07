Esta es la primera concursante confirmada para 'Supervivientes All Stars 2025' en Telecinco

La cuenta atrás para el arranque de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' ha comenzado. Y es que tras filtrarse buena parte de los concursantes en diferentes medios, Telecinco ha empezado a oficializar el nombre de los famosos que volverán a Honduras.

Así, Telecinco ha aprovechado la emisión del último programa de 'De Viernes' de la temporada para anunciar al primer concursante oficial de la nueva edición de 'Supervivientes All Stars' que emitirá la cadena el próximo otoño después de una primera edición que fue un éxito.

'Supervivientes All Stars' será una de las grandes bazas de Telecinco para el otoño junto a 'Bailando con las estrellas', cuya lista de concursantes también se filtró a la espera de que Telecinco también oficialice sus nombres en sus diferentes programas.

Jessica Bueno, la primera concursante confirmada de 'Supervivientes All Stars 2025'

Y la primera concursante oficial de 'Supervivientes All Stars 2025' es Jessica Bueno. La colaboradora volvía al plató de 'De Viernes' con la antorcha en la mano para confirmar su vuelta al reality 14 años después. "Estoy muy contenta y con muchas ganas. Lo afronto mucho más madura, ahora soy una gran mujer, madre de tres hijos, antes era una niña que no tenía ni idea de la vida, emocionalmente me encuentro mucho mejor", destacaba nada más entrar al plató.

"Soy Jessica Bueno, me encuentro más fuerte que nunca, no le tengo miedo a nada y por eso me embarco en esta aventura", asegura la ex modelo e influencer en su vídeo de presentación.

Tras ello, Jessica reconocía que lo que más le preocupa es echar demasiado de menos a sus hijos. "Lo hago por ellos, para demostrarles que hago cualquier cosa por ellos y por mí mismo, es un reto personal, me va a venir muy bien y además es cerrar un círculo porque empecé en 'Supervivientes' y quiero que todo lo que ha pasado a lo largo de mi vida en estos últimos años se quede allí, voy a empezar una nueva vida y quiero que la gente me conozca en mi mejor momento", añadía.

Después, Jessica Bueno revelaba sobre cómo se han tomado la noticia sus hijos. "El mayor se ha puesto contentísimo porque él ha visto la última edición conmigo, es más mayor y está ilusionado y me anima y me da fuerzas para que aguante hasta el final. El mediano se pone contento pero está muy apegado a mí, es muy amoroso, necesita mucho de mí y yo de él y lo va a pasar un poquito mal", confesaba.