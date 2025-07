Al descubierto el supuesto altercado de Jessica Bueno tras su fichaje por 'Supervivientes All Stars 2' en Telecinco

Hace unos días, Informalia adelantaba el fichaje de Jessica Bueno por la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. A la espera de que Telecinco confirme su participación en el reality de aventuras, la sevillana ha vuelto a ser noticia este viernes por un supuesto altercado.

Así, este viernes 'Tardear' se hacía eco en exclusiva de las declaraciones de una mujer que asegura que Jessica Bueno protagonizó un altercado con la responsable de un hotel de lujo en el que la modelo ha disfrutado de unos días de vacaciones junto a su familia.

Según esta testigo, Jessica Bueno entró por la zona premium de las piscinas del hotel, una zona cuyo acceso no es libre y son los trabajadores del hotel los que deciden quién puede pasar y quién no. Y al parecer la responsable del sitio se dirigió hacia la sevillana de "buenas formas" pero su reacción fue muy diferente.

"La responsable no sabía quién era Jessica Bueno y me dijo: 'me he acercado a ella para comentarle de que no puede estar aquí porque no tenía la pulsera para entrar en la zona premium y me ha dicho que si soy gilipollass y que si soy una racista, cuando yo soy marroquí", relataba Lidia en 'Tardear'.

"Jessica le dijo más cosas pero la muchacha estaba tan bloqueada que no sabía como reaccionar", proseguía explicando Lidia tras contar también que había una periodista en el hotel y que aseguró que iba a compartir todo lo que había sucedido.

Finalmente, tras la discusión con la responsable del hotel de lujo, Jessica Bueno se fue y ya no la volvieron a ver. Y sobre si tenía miedo a la posible concursante de 'Supervivientes All Stars' al no querer dar la cara, Lidia era clara. "No, yo no tengo miedo pero yo no tengo pruebas de ese momento, nosotros somos unas personas humildes y a mí lo que me molestó es que por el hecho de ser influencer tenga el derecho de tratar mal a un trabajador", añadía.

Por otro lado, Iván García, colaborador de 'Tardear' ponía en entredicho el testimonio de Lidia al no querer dar la cara y no tener ningún tipo de pruebas. "Yo he hablado con Jessica y por supuesto me ha dicho que en ningún momento tuvo ningún problema con nadie y he llamado al hotel y me dicen que qué locura es esa si Jessica vino a hacer publicidad y tiene una pulsera premium y esto es imposible que esto haya ocurrido", recalcaba el colaborador.

Justo después, 'Tardear' emitía las declaraciones de la responsable de marketing de la cadena de hoteles a la que pertenece el complejo en el que habrían sucedido los hechos. "Nadie ha tenido ningún problema con ella, todo lo contrario. Jessica tenía acceso a todas las zonas, es una señora encatadora, majísima, muy educada y amable", sentenciaba.