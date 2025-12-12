'De Viernes' anuncia a los 5 invitados de hoy, 12 de diciembre en Telecinco con un rostro de máxima actualidad

Este viernes, 'De Viernes' busca mantener el liderazgo que recobró la semana pasada aprovechando que 'La Voz' emitía una reposición en Antena 3. Y para ello, el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona contará con cinco invitados, entre ellos la protagonista más buscada por todos los programas en estos últimos días.

Se trata de Fedra Lorente. La actriz que diera vida a la célebre Bombi de 'Un, dos, tres' está siendo noticia estos días por su ruina económica después de que su marido fuera estafado y caído en las llamadas "estafas del amor" poco antes de morir.

La actriz, a la que también vimos en 'Yo soy Bea' acudirá por primera vez a un plató de televisión tras la muerte de su marido, Miguel Morales, para explicar la delicada situación económica que atraviesa tras descubrir que su esposo había sido víctima de una estafa de 50.000 euros. La actriz ha explicado que se ha quedado prácticamente sin recursos, con las cuentas bancarias vacías y deudas acumuladas que le han llevado incluso a recurrir a la ayuda de Cáritas para poder subsistir.

¿Quién engañó a su marido y cómo se ejecutó esta estafa? ¿Cuál es su situación económica actual y cómo piensa hacer frente a las deudas? A todas estas preguntas responderá esta semana en 'De Viernes'.

Los otros tres invitados de 'De Viernes'

Por su parte, Jessica Bueno regresará al plató para responder a las declaraciones de Jota Peleteiro tras su última entrevista en '¡De Viernes!'. La modelo contestará a las declaraciones del exfutbolista sobre Kiko Rivera y responderá a las declaraciones de su exmarido, que se mostró contrariado tras el testimonio de Jessica en 'Supervivientes All Stars', donde confesó haberse abandonado a sí misma durante su relación con él.

Asimismo, 'De Viernes' contará con la reaparición de José María Almoguera tan solo tres días después de haber sido intervenido de urgencia por un problema en el marcapasos que lleva desde hace doce años. El hijo de Carmen Borrego explicará cómo se encuentra tras la operación y cómo afronta su recuperación. Además, abordará el distanciamiento con su prima Alejandra Rubio, después de que se conociera que no fue informada de su intervención, y aclarará en qué punto se encuentra actualmente su relación familiar.

Por último, tras el duro cruce de acusaciones que mantuvieron Yola Berrocal y Sonia Monroy en '¡De Viernes!', que se saldó con la ruptura de su amistad, Yola y Alba, la sobrina de Sonia, se verán las caras en el plató. Según Sonia, Yola había impedido que fuese su sobrina Alba a defenderla a las galas de 'Supervivientes All Stars' para tener ella todo el protagonismo. Alba asegura que en realidad fue su tía la que provocó el distanciamiento y quiere reencontrarse con Yola para pedirle perdón.