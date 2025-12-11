'De Viernes' anuncia a la invitada del momento con su primera entrevista en un plató esta semana en Telecinco

Después de recobrar el liderazgo la semana pasada aprovechando que Antena 3 emitió una reposición de 'La Voz', 'De Viernes' busca esta semana mantener la primera plaza frente al talent de la cadena de Atresmedia y para ello ha cerrado una entrevista muy buscada.

Y es que en los últimos días todos los programas están hablando del estado de Fedra Lorente, la actriz conocida por ser la mítica Bombi en el 'Un, dos, tres' después de que haya confesado que está en la auténtica ruina después de que su marido fuera estafado y caído en las llamadas "estafas del amor".

Sin embargo, el primer programa que contará con declaraciones exclusivas de Fedra Lorente será 'De Viernes' pues además la actriz se sentará en directo en el plató del programa para responder a todas las preguntas que le hagan Santi Acosta, Beatriz Archidona y el equipo de colaboradores del formato.

Será además la primera entrevista que conceda Fedra Lorente desde un plató de televisión tras la muerte de su marido Miguel Morales, para aclarar la delicada situación económica que atraviesa tras descubrir que su esposo había sido víctima de una estafa de 50.000 euros.

¿Quién engañó a su marido y cómo se ejecutó esta estafa? ¿Cuál es su situación económica actual y cómo piensa hacer frente a las deudas? A todas estas preguntas responderá la actriz en su entrevista en 'De Viernes'.

Cabe señalar que por ahora, Telecinco no ha revelado qué más invitados se sentarán en el plató de 'De Viernes' esta semana, por lo que habrá que esperar para ver si el programa consigue sentar a otros rostros que susciten el interés del público para retener el liderazgo de la noche de los viernes.