Fedra Lorente (73 años), 'La Bombi' del 'Un, dos, tres' y 'Yo soy Bea', arruinada denuncia su grave situación

Meses después del fallecimiento de Miguel Morales, Fedra Lorente ha roto su silencio sobre el profundo impacto que ha tenido la muerte de su marido en su situación económica. 'La Bombi' del 'Un, dos, tres...' y actriz de 'Yo soy Bea' se ha sincerado en una reciente entrevista para Semana sobre la supuesta estafa que ha dejado tanto a ella como a su hija en situación límite, teniendo que recurrir a Cáritas.

La actriz y cantante de 73 años ha desvelado en un encuentro con la revista que se encuentra en una situación económica muy delicada tras el fallecimiento del que fue integrante de Los Brincos. "Me han ayudado muchísimo y lo siguen haciendo", ha reconocido 'La Bombi' sobre cómo ha tenido que recurrir a Cáritas, además que vender todo tipo de pertenencias de su difunto marido para salir adelante.

Fedra Lorente se sincera sobre su "situación vulnerable" tras la muerte de Miguel Morales

"Nos hemos quedado en una situación muy vulnerable", ha explicado Fedra Lorente, asegurando que sus cuentas bancarias están vacías. Un mensaje de socorro al que se adelantarían martes desde 'Y ahora Sonsoles', donde la artista también se sinceró junto a su hija sobre el largo proceso que han enfrentado tras la muerte del artista. "Estamos todavía con los papeles, los abogados, todo lo del fallecimiento... Es un jaleo de papeles que no sabíamos, de notarios, de abogados... ", ha asegurado.

Fedra Lorente y su hija en 'Y ahora Sonsoles'

"Hasta que nos dieron ayer la solución de que ya podemos tocar sus cosas y todo eso. Ha sido bastante violento, ella lo ha llevado peor porque era muy amiga de Miguel, mucho más que mía", lamenta la estrella de 'Un, dos, tres... Responda otra vez', que asegura que desde el fallecimiento de su marido en septiembre de este año no ha podido manejar ninguna de sus pertenencias.

"Acaban de darnos el permiso de que podamos tocar sus cosas, sus canciones, sus oficinas, su representante, su manager...", desvelaba Fedra Lorente en el programa de Sonsoles Ónega, donde Nacho Gay no dudaba en profundizar en la raíz del pronunciado problema económico que ha dejado la muerte del intérprete. "Se ha quedado sin nada por una supuesta estafa que ha descubierto su hija", puntualizaba el periodista, asegurando que han reservado los detalles del engaño para su reportaje completo en Semana.

"De repente han descubierto no solo que no tienen un euro sino que además tienen deudas. Y eso les ha obligado incluso a pedir ayuda a Cáritas, una situación...", continuaba explicando el director de Vanitatis mientras Lorena Vázquez subrayaba las medidas desesperadas que han adoptado. "Incluso han llegado a vender enseres personales de su marido, guitarras, altavoces", aseguró la periodista.

En ese sentido, Beatriz Cortázar rompía una lanza a favor de Fedra Lorente y su hija, adoptada por el matrimonio en 1999, por mostrar sin tapujos su comprometida situación al mundo. "Es verdad que ellas están deshechas en ese sentido. Es el sobrino de Fedra el que se está ocupando de ayudarlas en los trámites legales, incluso para percibir la pensión de viudedad. Son incluso valientes por hacer una denuncia pública, porque dicen esto no es algo de lo que te tengas que avergonzar, es algo que sucede en la vida" , subrayaba la periodista.