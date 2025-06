La vida actual de la actriz Ruth Núñez a los 46 años: de protagonizar 'Yo soy Bea' a su divorcio de Alejandro Tous

¿Cómo no vamos a conocer la serie diaria 'Yo soy Bea', protagonizada por Ruth Núñez, si fue uno de los mayores éxitos de los años 2000 en nuestra televisión? Es que hasta recordamos la canción de los créditos iniciales desde el principio hasta el final. "Pobre muchacha cuando llega a la oficina. Ay, que se pone nerviosita perdida. Que los tiburones se la zampan con papitas fritas...". Uno de los mayores éxitos de Edurne, y que superó con creces la canción original de la serie madre, 'Betty, la fea', la telenovela colombiana más famosa de la historia.

Y ojo, que su secuela, 20 años después, consiguió romper un nuevo récord global de audiencia para un título de América Latina en la historia de Prime Video. Además de convertirse en la serie o película más vista de todos los tiempos de la plataforma de Amazon en Colombia. Ahí es nada. Pero es que nuestra patria 'Yo soy Bea' no se quedó corta. La serie diaria estuvo en antena entre 2006 y 2009 y más de 770 capítulos, con unas audiencias incomparables que llegaron a rebasar los 8 millones de espectadores, y lanzando la carrera de actrices como Ana Milán, que interpretó la inigualable dupla Sonsoles Prieto-Sandra De la Vega.

Pero si vamos a hablar de alguien es de su protagonista, Ruth Núñez, la actriz que dio vida a Beatriz Pérez Pinzón. Su particular tono de voz, su aspecto y, sobre todo, su arrollador carisma, fueron los puntos principales para hacer de la serie ese éxito absoluto. Pero es que Ruth ya tenía una carrera bastante consolidada en el mundo televisivo. Ya había participado en capítulos sueltos de series como 'Hospital Central' o 'Periodistas'. Pero si había destacado en una, era en 'Compañeros', donde interpretó a Tanja Mijatovic, una alumna procedente de Bosnia, que revolucionó por completo el instituto Azcona. En una entrevista para Eix Diari en 2006, Núñez remarcó que 'Compañeros' le sirvió "para experimentar como profesional".

Tanja, el personaje de @ruthnunez_ en @companeros, llega mañana al Azcona. A las 9.30 horas en @Atreseries 😊 pic.twitter.com/q03aQhADNp — Ruth Núñez WEB (@web_ellaesruth) July 21, 2016

Aunque su gran personaje, su salto a la fama, por supuesto fue 'Yo soy Bea', en Telecinco. "Ser un rostro conocido tuvo momentos abrumadores", confesó para la revista MadMen Magazine. "Lo que tiene la televisión es que, cuando tu serie o programa se emite, te ve todo el mundo y es normal que te conozcan, que te digan algo", explicó en Vertele. "En el momento en el que las cosas se dejan de emitir, todo pasa. Es parte tu trabajo. Es gratificante, si la gente te conoce es que lo estás haciendo bien".

Y es que sobrellevar una fama tan grande como la que le dio 'Yo soy Bea', siempre es difícil. "Por suerte, ya se ha calmado. La gente se acuerda de Bea, me lo dicen y se agradece. Fue un personaje que, en general, la gente lo recuerda con cariño. Para mí fue una experiencia preciosa, guardo buenos recuerdos".

El giro en la vida de Ruth Núñez: de enamorarse de su compañero en 'Yo soy Bea' Alejandro Tous a su traumática ruptura

Tras dejar la ficción de Telecinco en su primera etapa, Ruth trató de alejarse todo lo posible de los focos y comenzó a centrar su carrera más en el teatro, donde triunfó con obras como 'Burundanga', en el Teatro Lara: en la serie 'Frágiles' o con papeles más secundarios, en series como 'Amar es para siempre'. En la serie de Antena 3, además estuvo presente en cerca de 250 episodios dando vida a María Llanos Gil. "Estoy en 'Amar es para siempre' básicamente porque me han llamado. Me ofrecieron el trabajo y me hizo ilusión [...]. No estoy en disposición de ser muy selectiva con los papeles que elijo. Me gusta trabajar y necesito trabajo. Si lo que me ofrecen es chulo, me encanta hacerlo. Estoy feliz con esta serie", comentó para El Confidencial.

Y, entre medias de toda esta vorágine de fama y trabajo televisivo, conoció a Alejandro Tous, que daba vida a Álvaro Aguilar en 'Yo soy Bea'. Surgió el amor en el rodaje y fueron pareja durante 11 años, casándose en 2016 en Colombia, y llevando una relación muy privada. Pero se separaron en 2018, y la propia Núñez lo desveló de manera indirecta al borrar todo rastro de Tous en sus redes sociales. Ninguno de los dos ha hablado públicamente sobre cómo fue el fin de su relación, pero es verdad que, cuando estuvieron juntos, trataron de mantener un perfil bajo. Aunque trabajaron juntos en el teatro, en obras como 'Romeo y Julieta' o 'La pausa del mediodía'. De hecho, ambos actores crearon su productora teatral Ditu Producciones.

Pero, tras su divorcio, que se hizo oficial en 2020, no han vuelto a trabajar juntos, ni se les ha visto compartiendo ninguna alfombra roja. Y, mientras que Alejandro Tous no para de trabajar (ahora tiene pendiente de estreno una película con Hallmark), Ruth Núñez se encuentra alejada del mundo de la televisión y se ha centrado de lleno en el del teatro. Este año además estrenó su nueva obra, 'La extinción de los dinosaurios', una comedia negra de Fran Nortes, que se estrenó en el Teatro Lara de Madrid.

Aunque Ruth Núñez no solo está centrada en el mundo interpretativo, sino que últimamente destaca también por su faceta de activismo social. Colabora con diferentes ONG como OXFAM Internacional o Fundación ASPURIA. "Es urgente un sistema fiscal justo, donde paguen más los que más tienen, para invertir en salud, educación, cultura o medidas de protección social", insistió en sus redes sociales.

También ha publicado textos en contra del cambio climático o contra la explotación infantil. Además de mantener una colaboración activa en otras campañas sociales como 'No te calles', 'Cuéntalo', o 'Yo sí que sé', de la Fundación PRODE. Esta es una organización sin ánimo de lucro que nace en 1984 con el reto de generar calidad de vida, bienestar y felicidad a cada persona con discapacidad intelectual y sus familias.