La vida actual del actor Alejandro Tous a los 48 años: de enamorarse de Ruth Núñez en 'Yo soy Bea' a su divorcio

'Yo soy Bea' es una de las series diarias más conocidas de nuestra historia reciente. Y no es para menos, ya que se mantuvo en antena más de tres años, contó con 773 capítulos, y unas audiencias astronómicas, que rebasaron en algunos casos los 8 millones de espectadores y cuotas del 40%.

Una ficción diaria que marcó un antes y un después, y que le dio a Telecinco uno de los mayores éxitos de su historia. Ya no solo por la gran adaptación que se hizo del culebrón original 'Yo soy Betty, la fea', sino por su cuidada producción y su gran plantel de secundarios. Todo el país se reunía delante de la televisión para ver las idas y venidas de Beatriz Pérez Pinzón y su amor platónico por su jefe Álvaro Aguilar, interpretados por Ruth Núñez y Alejandro Tous.

Los pasillos de la revista de moda Bulevar 21 eran el escenario perfecto para esta telenovela repleta de giros. ¿O acaso no recordamos la gran revelación de Sonsoles, la limpiadora, como una de las hermanas Aguilar, dueñas de la revista? Su capítulo final, en el que veíamos la transformación de Bea, reunió a 8.226.000 espectadores, con un 42,1% de cuota de pantalla. Una auténtica barbaridad. La canción de los créditos iniciales, 'Te falta veneno', cantada por Edurne, se convirtió en un himno, y la serie lanzó la carrera de actrices como Ana Milán. Aún hoy en día es recordada, y de cuando en cuando vídeos de la serie se vuelven virales en redes sociales. No es para menos. 'Yo soy Bea' es historia de nuestra televisión en letras mayúsculas.

Y, si por un lado teníamos a Ruth Núñez como alma de la serie, por otro lado estaba el otro gran protagonista, Alejandro Tous, que daba vida al jefe de 'Bulevar 21'. El actor alicantino tuvo su primera gran oportunidad en la serie valenciana 'Negocis de familia', que emitía el canal autonómico Canal Nou, una serie sobre dinastías familiares con aire culebronesco. Creada por Rodolf Sierra, se alargó durante 255 episodios. Alejandro Tous era uno de los protagonistas, y estuvo en más de 200 episodios. Mientras que, en la ficción de Telecinco, se quedó a 23 episodios de hacer los 500.

Beatriz Pérez Pinzón y Álvaro Aguilar, los protagonistas de 'Yo soy Bea'.

Increíble para alguien que no quería ser actor. Primero intentó ser veterinario, y más tarde trató de ser bombero. Pero ninguna de las dos profesiones acabó saliendo bien. "Me llamó un amigo para hacer un corto cuando preparaba las oposiciones para bombero y a partir de ahí me enganché un poquito", contó a Sensacine. "Fui al teatro universitario de Alicante y arranqué. Soy bastante adicto al trabajo y, cuando no lo hago, estoy en mi casa entrenando. Ser actor es como ser deportista de elite. No entiendo mi vida sin leer libros de interpretación, sin ver películas y series, sin hacer prácticas de voz".

Tras participar como personaje episódico en algunas otras ficciones como '7 vidas' o 'Los Serrano', llegó su gran oportunidad gracias a 'Yo soy Bea'. "Antes de 'Yo soy Bea' había trabajado en otras dos series diarias y me juré a mi mismo no volver a hacerlo. Pero como siempre es bueno presentarse a las pruebas, me presenté. Cuando me crucé con Ruth Núñez en la primera prueba me dejó impresionado, viendo que los guiones me gustaban y la protagonista era ella no dudé en quedarme. Es muy buena interpretando", dijo en una entrevista para su página web.

Su Álvaro Aguilar, un mujeriego empedernido, funcionó muy bien con la audiencia. Le daba un toque canallesco que no estaba en la telenovela original, y precisamente eso fue lo que consiguió que funcionara tan bien esta adaptación. "Nunca renegaré de 'Yo soy Bea' porque me lo dio todo", confesó a Sensacine. "Y eso que era la serie número diez que hacía, más o menos. Haberla hecho te convierte en una referencia en muchos sitios. Hay que tener en cuenta que se adaptó en 70 países y que en todos triunfó".

Pero la serie de Telecinco no solo le dio fama a Alejandro Tous, sino que también le llevó al amor. Concretamente el su compañera de reparto, Ruth Núñez, aunque más tarde acabarían separándose. Fueron pareja durante 11 años, casándose en 2016 en Colombia, y llevando una relación muy privada. Pero se separaron en 2018, y la propia Núñez lo desveló de manera indirecta al borrar todo rastro de Tous en sus redes sociales. "Todo sigue exactamente igual, llevamos diez años juntos y seguimos muy bien. Bueno, yo creo que la quiero más y todo", comentó el actor justo después de la boda, durante su asistencia al estreno de la comedia 'Cuerpo de Élite' en Madrid. Y, tras su separación, ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas sobre ello.

Pero, tras el final de 'Yo soy Bea', la carrera interpretativa de Alejandro Tous no ha vuelto a tener tanta repercusión. Ha participado en series como 'La noche más larga' en Netflix, o 'Servir y proteger' en TVE. Además, fichó por la primera serie española de Fox, 'Mentes en shock', junto a Goya Toledo. Aunque no acabó de funcionar y fue cancelada a los 13 episodios. Actualmente, es uno de los personajes de la serie 'L'Alquería Blanca', que lleva 17 temporadas en antena, y Tous es protagonista de las tres últimas. Aunque si hay algo que le apasiona en estos últimos años y donde realmente se ha volcado, es el teatro.

"Todo es cíclico. Igual curré mucho en ficción al comienzo de mis treinta años y ahora que estoy en los cuarenta, es como que también estoy en otro perfil", explicó en una entrevista para Madmenmag. "Yo siempre he estado haciendo castings para ficción, igual no tanto como ahora pero sí hacía". En el teatro ha destacado en producciones como 'Umbrío', 'Cabaret' o 'Restos de fulgor nocturno'. Y este año, además, estrenará una comedia romántica producida por la cadena estadounidense Hallmark.