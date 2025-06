La vida actual del actor Dirk Benedict, a los 80 años: de ser Fénix en 'El equipo A' a retirarse por completo

Los años 80 dieron para mucho, desde luego. Ya no solo en el mundo de la música (que se lo digan a Madonna, a Michael Jackson... o a Alaska). Pero también en el mundo de las series. Y, como siempre en estas cosas, Estados Unidos iba en cabeza produciendo ficciones que se convirtieron en títulos de culto con el paso del tiempo. ¿Un ejemplo? 'El Equipo A'.

La histórica serie debutó el 23 de enero de 1983, justo después del Super Bowl XVII, y con su primer episodio consiguió reunir 26 millones de espectadores. Pero la segunda temporada la que la convirtió en un éxito. Es decir, 20,5 de cuota de pantalla, equivalente a más de 23 millones de espectadores por episodio.

Un auténtico éxito, que se trasladó a otros países gracias a las continuas reposiciones. Pero, ¿qué ha pasado con esos macarras protagonistas que se dedicaban a deshacer desaguisados y a luchar contra los malos? Uno de los que más fama alcanzó fue, sin duda, Dirk Benedict, que daba vida al mítico Fénix. El guaperas del grupo.

'El Equipo A' narraba las andanzas de un grupo de cuatro soldados desertores de la guerra de Vietnam, que trabajan como mercenarios, siempre por causas justas. Cuatro personajes que permanecen en nuestra memoria interpretados por George Peppard, Dwight Schultz, Dirk Benedict y Mr. T. La serie se alargó durante 5 temporadas y 98 episodios, e incluso tuvo un remake en forma de película en el año 2010. Aunque digamos que su taquilla no cumplió las expectativas. Y eso que contaba con Liam Neeson y Bradley Cooper.

El Equipo A, al completo.

De hecho, el propio Dirk Benedict renegó de la adaptación. "Se deshicieron de todas las cualidades que hicieron que la serie fuera un éxito internacional... fue como si alguien dijera: 'Vamos a encontrar todo lo que realmente hizo que este programa fuera único y deshacernos de eso y simplemente hacer una especie de película de acción promedio'", confesó a Geeks of Doom en 2013. ""¡Éramos una caricatura, Liam, estúpido bastardo! ¿Por qué eliminarías eso? ¡Eso es lo que lo hacía divertido!".

Dirk Benedict inició su carrera en el teatro y la televisión en los años 70, destacándose en la serie 'Battlestar Galactica' como el teniente Starbuck. Además, también participó en otras como 'Los ángeles de Charlie'. Pero donde le llegó el éxito fue en 'El Equipo A'. Su personaje era uno de los más carismáticos de la serie, y precisamente esa fue su losa para el resto de su carrera. El veterano actor no se prodigó mucho en el mundo interpretativo tras su partipación en 'El Equipo A'. Y es que en varias entrevistas recientes, Benedict ha expresado críticas hacia la dirección que ha tomado la industria televisiva, especialmente en relación con el cambio de género de su personaje Starbuck en el reinicio de 'Battlestar Galactica'. Lo dejó bastante claro en una entrevista con SciFiNow:

"Es una broma. El nuevo programa trata sobre la desesperación. No hay esperanza en él, mientras que el antiguo Battlestar Galactica era religioso, espiritual y esperanzador. El nuevo es disfuncional, ¿sabes? Se trata de cómo las cosas siempre van mal y las cosas malas le suceden a todos. El nuevo programa refleja el mundo de hoy". Sí que es verdad que participó en episodios de 'Walker Texas Ranger' o 'Se ha escrito un crímen'. Pero salvo contadas ocasiones, Benedict prefirió alejarse un poco del mundo de la actuación.

Dirk Benedict: de sufrir un cáncer antes de 'El Equipo A' a apartarse de la interpretación en la montaña

Dirk Benedict, en una fotografía reciente.

Pero si hay algo que marcó su carrera, y sobre todo su vida, fue el cáncer que le fue diagnosticado en 1975, a los 30 años: un tumor en la próstata. En lugar de seguir tratamientos médicos convencionales, optó por una dieta macrobiótica estricta (recomendada por la mismísima Gloria Swanson). En su autobiografía Confessions of a Kamikaze Cowboy lo explicó. "Rechacé someterme a una biopsia y a los tratamientos convencionales. En lugar de recurrir a la medicina tradicional, opté por un cambio radical en mi estilo de vida, enfocándome en la alimentación como mi principal herramienta para combatir la enfermedad".

De hecho, Benedict es autor de dos libros: 'Confessions of a Kamikaze Cowboy' y 'And Then We Went Fishing', en los que comparte experiencias personales y reflexiones sobre su vida y carrera. Ahora, a sus 80 años recién cumplidos, está completamente retirado del mundo de la interpretación, y hace ya más de dos décadas, justo después de su divorcio, el actor decidió criar a sus hijos en una cabaña en Montana, alejados del bullicio de Hollywood. "Compré esta cabaña como un escape vacacional hace unos 20 años. Sabía que algún día la convertiría en mi hogar permanente, un lugar para criar a mis hijos. Me siento bendecido, he logrado hacer realidad mi sueño", confesó a la revista Hello!