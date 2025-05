La vida actual de Mr. T, a los 73 años: el actor de 'El equipo A' que se apartó tras su grave enfermedad

Los años 80 fue la década perfecta para las series de televisión. Se sentaron las bases de muchas de las ficciones que llegarían después, experimentando con distintos tonos y géneros. Teníamos culebrones como 'Dinastía' o 'Falcon Crest', o títulos más aventureros y urbanos, como 'El coche fantástico' o 'El Equipo A'. Esta serie debutó el 23 de enero de 1983, justo después del Super Bowl XVII, y con su primer episodio consiguió reunir 26 millones de espectadores. Pero la segunda temporada la que la convirtió en un éxito. Es decir, 20,5 de cuota de pantalla, equivalente a más de 23 millones de espectadores por episodio.

La histórica ficción seguía a un grupo de mercenarios de élite que solucionaban desaguisados, cada uno a su estilo y a su manera. Estaba el cerebro de las operaciones, el que lo conseguía todo, el ligón o la fuerza bruta. Cuatro personajes diferentes pero perfectamente equilibrados, interpretados por George Peppard, Dwight Schultz, Dirk Benedict y Mr. T, y que tuvo una participación estelar de nuestra Ana Obregón, aunque no muchos lo recuerden. La dinámica entre los protagonistas, su banda sonora y su sinvergonzonería la convirtieron en un éxito internacional. Y también ayudó al lanzamiento al estrellato de uno de sus protagonistas. Mas bien, lo confirmó como gran estrella: Mr. T.

El legendario actor ya era famoso gracias a su participación en 'Rocky III', dando vida a Clubber Lang, antagonista de la película, y que se las hacía pasar canutas a Rocky Balboa. Sylvester Stallone vio a Mr. T en un concurso de televisión llamado 'America’s Toughest Bouncer' (1980), un especial donde competían varios porteros y guardaespaldas en pruebas de fuerza y resistencia. "Era pura potencia. Quiero decir, parecía que podía destrozarte. No necesitaba actuar: era real", dijo Stallone en el documental 'Biography: Mr. T' (emitido por A&E) sobre la interpretación de Mr T. Y fue gracias a 'Rocky III' que se confirmó como una de las celebrities más famosas de los años 80.

De nombre Laurence Tureaud, se hizo un nombre siendo guardaespaldas de famosos, entre los que estaba el mismísimo Michael Jackson, entre los años 70 y comienzos de los 80. Sobre todo destacaba por su peculiar estilo, con un corte de pelo estilo mohawk. Él mismo dijo que inspiró su corte de pelo en los guerreros mandinga de África, para expresar orgullo por sus raíces. Aunque sus inicios fueron más humildes, como portero de discoteca. Fue en ese trabajo e el que se cimentó su imagen de marca, repleto de joyas colgadas al cuello, que pertenecían a los que se metían en peleas en los bares y clubs donde trabajaba.

Mr. T. haciendo sudar a Sylvester Stallone.

Pero abandonó esta imagen tras ayudar a los afectados por el huracán Katrina, debido a sus fuertes creencias religiosas. "Siendo cristiano, cuando veo a otras personas perdiendo sus vidas, sus tierras, sus propiedades... Siento que sería un pecado ante Dios el continuar llevando mi oro. Siento que sería insensible e irrespetuoso hacia esas personas que lo han perdido todo, así que paré de llevar mi oro". Así lo explicó Mr. T al medio de noticias SkyNews.

Un pilar de la comunidad afroamericana

Aunque su carrera como actor no terminó de despegar (quizá su papel más relevante en las últimas dos décadas sea como actor de doblaje en 'Lluvia de albóndigas'", sí que centró todos sus esfuerzos en ser un importante activista. Preocupado por la justicia social y el bienestar de los adolescentes, no solo denunció el racismo imperante en la sociedad americana, sino que también fue imagen contra la criminalidad y las drogas en las calles.

"Me pongo malo solo de pensar que hay chavales consumiendo drogas. Esas cosas te afectan, merman tus capacidades y te hacen daño a ti, a tu familia y a tus amigos". Así lo avisaba en el anuncio antidroga que grabó en 1985 para el New York State Division of Substance Abuse Services dentro de la campaña "Just Say No".

Cristiano practicante gracias a su madre, como dice en sus redes, y a su padre, que fue un pastor evangélico muy querido en su comunidad, a menudo apela a Dios en sus labores humanitarias. Muy comprometido con su labor social, también protagonizó una serie de dibujos animados a comienzos de los 80. Y, aunque hoy pocos la recuerdan, llegó a estar entre los 10 dibujos animados más vistos de los sábados por la mañana en su primer año. En la serie, llamada simplemente 'Mr. T', destacaba el grupo multicultural de protagonistas. Y, sobre todo, su contenido social. Duró solo 30 capítulos repartidos en 3 temporadas y siempre finalizaba sus episodios con mensaje educativo de Mr. T en persona.

Los 80 fueron su época dorada. Llegó a dar vida a Santa Claus en un especial televisivo junto a David Copperfield, e incluso se codeó con la mismísima Primera Dama Nancy Reagan. Y por el camino hasta sacó un par de discos. Recodemos que era la época de MC Hammer o Run DMC, y que el rap urbano estaba empezando a triunfar entre los adolescentes. Mr. T. vio su oportunidad y lanzó canciones como 'Don't talk to strangers' (no hables con extraños), 'No dope, no drugs' (no a las drogas) o 'Treat your mother right' (trata bien a tu madre).

Anuncio original en The New York Times del disco de Mr. T. / New York Times

Mr. T ('El equipo A') en la actualidad: de luchar contra las drogas a apasionarse por el curling

Laurence Tureaud dejó de lado por completo la interpretación, salvo algunos nuevos cameos ocasionales. Sobre todo debido a un cáncer que le diagnosticaron en 1995: un linfoma de células T, que el actor interpretó como una prueba de Dios. "Yo antes decía 'yo creo en Dios', pero tras el cáncer empecé a decir 'yo dependo de Dios'", dijo en FOX News.

Su carisma y su energía le han convertido a lo largo de los años en una de las celebrities más queridas de Estados Unidos. Participó en la temporada 24 de 'Dancing with the stars', siendo el tercer eliminado. Y también acudió al famoso programa de Conan O'Brien, donde el presentador le acompañó por su barrio de la infancia.

Pero además, en los últimos años se ha convertido en un apasionado del curling. Durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018, Mr. T comenzó a tuitear entusiasmado sobre este peculiar deporte. Incluso fue invitado por la NBC para promocionar el curling durante las Olimpiadas. "Me gusta el curling, es menos desgaste para mi cuerpo. Luché, boxeé y estudié artes marciales. No tengo nada que probar. Por lo tanto escogí curling", explicó en su cuenta de X. "Los que lo critican no entienden que es más difícil de lo que parece. Requiere práctica para hacerlo parecer sencillo", reveló en una entrevista para la revista TIME.