La vida actual de Raquel Meroño, a los 49 años: la actriz de 'Al salir de clase' marcada por una tragedia familiar

Hemos hablado de muchas series míticas a lo largo de nuestra historia televisiva, pero nunca hemos profundizado en quizá la más mítica de todas, al menos en el terreno adolescente: 'Al salir de clase'. Emitida entre 1997 y 2002, sentó las bases para todo lo que vino después. Sin 'Al salir de clase' no habrían existido series como 'Física o Química', por ejemplo. Y, aunque compartió época con 'Compañeros', que era un poco más crítica y realista en algunos aspectos, consiguió mantenerse como una de las grandes series de nuestra historia. Lo más cerca que hemos estado de hacer una ficción similar a 'Sensación de vivir'. ¿Quién no vio al menos un capítulo de la serie creciendo en los 90? ¡Imposible!

Su media de espectadores superaba los dos millones y medio casi cada día, y se convirtió en una gran cantera de actores y actrices. Un trampolín perfecto con una lista de nombres casi interminable. Elsa Pataky, Hugo Silva, Cristina Castaño, Carmen Morales, Rodolfo Sancho, Víctor Clavijo, Sergio Peris Mencheta, Pilar López de Ayala, Rubén Ochandiano, Laura Manzanedo, Alejo Sauras, Leticia Dolera... La lista es interminable. Y entre ellos también estaba Raquel Meroño, que recordemos protagonizó una de las escenas más míticas de la serie, huyendo de un asesino en serie en el Parque de Atracciones de Madrid.

"Sí, mucha gente por la calle me dice Paloma", contó en una entrevista para 20 Minutos cuando participó en 'Yo soy Bea', donde dio vida a Isabel Rocamora, directora de Bulevar 21. "Es lo mismo que pasó con Chanquete en 'Verano azul'. Fíjate, ahora mi hija en la serie se llama Paloma y cuando tengo diálogos con ella, muchas veces empiezo a leer el guión que le corresponde a ella".

Pero antes de llegar a la popular serie de Telecinco, la actriz madrileña ya había hecho sus pinitos en programas televisivos. Comenzó a los 16 años como modelo, compaginando sus estudios de Periodismo con trabajos esporádicos en publicidad y televisión. Y sus primeros pasos en la pequeña pantalla fueron como azafata del concurso 'Uno para todas'. Posteriormente, en 1996, presentó el espacio 'Pelotas fuera' en Antena 3 y, en 1997, fue miembro del jurado del programa 'Menudas estrellas' en la misma cadena.

Aunque su gran plataforma fue en 'Al salir de clase', pese a que ya había participado como un personaje episódico en otra serie de Telecinco: 'Médico de familia'. En la diaria de 'Al salir de clase' estuvo más de 300 episodios, y se convirtió en uno de los personajes más recordados de la ficción. Y, aunque siguió trabajando, no consiguió tener un personaje tan importante como el de la ficción de Telecinco. Participo en series como 'Paco y Veva', 'Esencia de poder' o 'Yo soy Bea'. Pero decidió dejar un poco de lado la interpretación para centrarse en su familia.

Los protagonistas de 'Al salir de clase', felices y sonrientes.

"Me he dado cuenta de que fue un error por mi parte abandonar de manera tan tajante mi profesión. Me fui por una buena causa: estaba embarazada de gemelas y en ese momento puse como prioridad mi familia", explicó para ABC.

Así que, pese a seguir participando de forma esporádica en series como 'Arrayán', durante esos años, se centró en sus negocios, entre ellos una empresa de localización de espacios (Rockandloft) y un restaurante en Tarifa (Carbones 13). No fue hasta 2020, con su participación en 'MasterChef Celebrity' (que ganó), cuando regresó al foco mediático y retomó proyectos de interpretación, como su incorporación a la serie 'Servir y proteger' en TVE. "A mí 'MasterChef' me ha cambiado la vida a niveles monumentales. Es una barbaridad. Lo que era mi vida antes y después. Todo. El trabajo...", contó en una entrevista para El Español.

A mediados de 2018, Raquel Meroño y Santi Carbones, su marido, decidieron separarse. Y desde entonces, la actriz no solo ha retomado su faceta interpretativa, sino que ha decidido que no quiere casarse de nuevo. Al menos no en un futuro cercano. Y así lo confesó a El Español. "Yo lo que no quiero, bajo ningún concepto, es otro matrimonio, ni un señor viviendo en mi casa o yo viviendo en la suya". En 2023, Meroño formó parte del elenco de la serie 'Urban. La vida es nuestra', disponible en Amazon Prime Video, donde interpretó a Dolores, madre del personaje de María Pedraza.

Aunque, también en 2023, Meroño sufrió la pérdida repentina de su padre, apenas dos días después de regresar de un viaje a Indonesia con sus hijas. "Mi padre falleció a los dos días de volver de este viaje a principios de agosto y pasamos del paraíso a un infierno", confesó en un post en sus redes sociales. ''Descubrí un nuevo llanto que me tuvo desgarrada hasta que recordé que su luz nunca dejará de guiarnos. Ahora estamos transformando el dolor en lágrimas de gratitud por haber tenido de ejemplo un padre/ abuelo tan especial".