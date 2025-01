La vida actual de María Garralón tras 'Verano Azul': De su problema de salud a su último homenaje

Hay pocos actores o actrices en nuestro país que hayan tenido el honor de participar en ya no una, sino varias series míticas de nuestra historia. Podríamos contarlos con los dedos de una mano. Tendríamos a Natalia Millán, que participó en 'El Súper', 'Un paso adelante' o 'Física o Química'. Eva Santolaria, que participó en 'Compañeros' o '7 Vidas'. Y, por supuesto, María Garralón, que no solo participó en una, sino hasta en tres series históricas de nuestra televisión. Algo al alcance de muy pocos.

La actriz madrileña ya debutó en televisión con Antonio Mercero, en una serie creada por el legendario Antonio Mingote. 'Este señor de negro', protagonizada por Jose Luis López Vázquez, fue su primer gran proyecto, y además unió a la actriz con Mercero, que contaría con ella para su gran papel en la siguiente serie del creador: 'Verano azul'. La ficción de TVE fue un antes y un después en nuestra televisión. 'Verano azul' se convirtió casi desde el primer momento en algo histórico. Una serie evento que unió a todo un país desde finales de 1981 hasta comienzos de 1982.

19 episodios en los que María Garralón dio vida a Julia, una mujer con las ideas muy claras. Una pintora solitaria de vacaciones en el pueblo malagueño donde transcurre la serie, y que será el pegamento de unión entre todos los personajes. La repercusión de la ficción se alargó varios años después, gracias a sus continuas reposiciones. O a su salto a otras televisiones internacionales. Y marcó la carrera de la actriz para siempre. "Me dio popularidad y éxito profesional, pero también me encasilló como la Julia de la serie y me costaba conseguir nuevos trabajos. En lo personal, no se puede pedir más, el cariño de la gente lo sigo teniendo cuarenta y tantos años después de haber rodado la serie", explicó en una entrevista para Pronto.

María Garralón en 'Verano Azul'.

Pero como bien explica la actriz, le costó mucho encontrar un proyecto a la altura del creado por Antonio Mercero. De hecho, tuvo que volver el legendario creador al rescate, dándole el papel de la joven policía María de la Encarnación en la mítica 'Farmacia de Guardia'. Su "para dentro, Romerales" se convirtió en la gran frase de la televisión española a principios de los 90. "Antonio Mercero tenía un sentido del humor maravilloso, una gran sensibilidad y creaba unos ambientes extraordinarios en los rodajes. Tenía tan claro lo que quería hacer que, casi a ciegas, si te lo pedía lo hacías. No nos teníamos que preocupar por nada". Así recordó María Garralón al fallecido Mercero.

Y, tras acabar la ficción de Antena 3, la actriz no paró ni un solo momento, encadenando otras dos series muy recordadas de nuestra historia. Primero 'Menudo es mi padre', junto a El Fary, donde volvió a trabajar con Julián González tras 'Farmacia de Guardia'. Y justo después, dando vida durante más de cien episodios, a Rocío, la señora de la limpieza del Colegio Azcona en la serie 'Compañeros'. Quizá este sea su papel más recordado para las siguientes generaciones, y su personaje, de buen corazón, fue uno de los más queridos de la serie.

Sus problemas de salud

Pese a que tras terminar compañeros la veterana actriz siguió trabajando, no llegó ningún proyecto de la entidad de sus anteriores series. Además, la salud se interpuso en su camino. "Desde el 2015, murieron mi madre y mi hermana, me diagnosticaron un cáncer de mama, dos carcinomas en la nariz y mi hermano se puso enfermo…". Todos estos percances no mermaron sus ganas de trabajar, pero sí que redujeron significativamente su presencia en proyectos de gran envergadura. Además de un ictus que sufrió en 2023. "Gracias a Dios no he tenido problemas con el habla, pero fue un susto tremendo".

Su último gran papel ha sido el de Marisa Vidal en los últimos episodios de 'Amar es para siempre'. Y actualmente también en el mundo del teatro con 'Ifigenia', con la que participó en el Festival de Teatro Romano de Mérida, o con un personaje episódico en la serie 'Una vida menos en Canarias'.

Además, recientemente le hicieron un homenaje en la localidad malagueña de Nerja, donde se rodó 'Verano Azul', poniendo su nombre a una calle. Esta distinción, aprobada por unanimidad en el pleno municipal, reconoció la aportación de la actriz a la promoción turística y cultural del municipio malagueño.