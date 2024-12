La vida actual de Julián González: de ser Guille en 'Farmacia de Guardia' a dedicarse al interiorismo

Ya es muy difícil protagonizar una de tantas series míticas que hemos tenido en nuestra televisión a través de los años. Pero participar en dos, está al alcance de muy pocos. Porque el mundo de la interpretación y de la fama es muy poco constante, y no todo el mundo puede mantenerse ahí. Muchas veces acaba siendo una combinación de suerte, de talento y de saber estar en el momento adecuado. Y quizá esa combinación es la que sonrió al joven actor Julián González, porque consiguió ser co-protagonista de dos gigantes de nuestra historia. Es decir, 'Farmacia de guardia' y 'Compañeros'.

A los 11 años debutó en la serie de Antonio Mercero, una de las más representativas de la España de los 90. La emblemática ficción española estuvo en antena entre 1991 y 1995, a lo largo de 169 episodios. Sus picos de audiencia eran espectaculares, llegando a alcanzar un estratosférico 62,8% de share y más 11,5 millones de espectadores en su capítulo final. Una cifra jamás alcanzada por otra serie de televisión en España. Y Julián González daba vida a uno de los hijos de la pareja formada por Concha Cuetos y Carlos Larrañaga. Sus travesuras junto a sus amigos Piña y Marmota daban las tramas más divertidas de la serie. Su personaje era entrañable pero también caradura, lo que conectaba a la perfección con la audiencia.

Julián González en 'Farmacia de guardia'.

Pero, no contento con ello, cuando finalizó 'Farmacia de Guardia', dio el salto a otra serie, quizá no tan mítica ahora, pero que también funcionó muy bien en audiencias: 'Menudo es mi padre'. La ficción protagonizada por El Fary comenzó muy bien, con cerca de un 30% de cuota de pantalla, y se mantuvo en antena durante 60 capítulos. En ella, Julián González daba vida al hijo del Fary, Jorge. Y volvía a compartir serie con María Garralón. 'Menudo es mi padre' se extendió hasta 1998. Y nada más terminar la ficción, saltó a otra que, con el tiempo, se ha convertido en una de las más míticas de nuestras series juveniles.

Su personaje de César en 'Compañeros' quizá sea el más famoso de su carrera. La ficción de Antena 3 tuvo 9 temporadas, más de 120 episodios, y alcanzó grandes picos de audiencia. Su temporada 6 llegó hasta los 5 millones de espectadores y una cuota de pantalla de más del 30%. Un auténtico éxito entre el público juvenil que convirtió a sus personajes en auténticas estrellas. ¿Quién no se acuerda de Quimi, Valle, César o Luismi? 'Compañeros' trataba temas tabú como las drogas o el embarazo juvenil, pero desde la perspectiva de unos adolescentes que querían comerse el mundo. Y su contraste con los profesores era lo que le daba el extra necesario. Grandes intérpretes pasaron por los pasillos del Colegio Azcona: Miguel Rellán, Beatriz Carvajal, Francis Lorenzo... incluso Concha Velasco.

"Si hubiésemos estado en la época actual, 'Compañeros' hubiera sido una locura", confesó Manuel Ríos, uno de los creadores de la serie. Y es que se convirtió en una ficción que marcó a toda una generación de adolescentes en España. Y, entre ellos, volvíamos a encontrar a Julián González. Su personaje era uno de los protagonistas, de la pandilla principal del grupo, y sus desventuras amorosas con Tanja y Arancha giraban siempre su trama. Al igual que su amistad con su mejor amigo Luismi. También estuvo presente en la película 'No te fallaré', que fue un éxito en taquilla, con cerca de 4 millones recaudados, y en la que su personaje acababa tetrapléjico tras un accidente en la playa.

Pero, tras su paso por 'Compañeros', Julián González decidió dejar el mundo de la interpretación, y de la fama, de lado. "Desde siempre me ha gustado mucho el cine y sabía reconocer cada ciudad por los edificios. Me gustaba la arquitectura, pero las notas no me dieron para estudiar y siempre me ha gustado mucho la decoración", confesó Julián en una entrevista con 'Tu Reforma'. Así que, desde entonces, ha pasado a dedicarse al mundo del interiorismo. Ni siquiera tiene redes sociales, dejando claro que esa etapa de su vida quedó atrás y, salvo contadas ocasiones, como su participación en 'La última guardia', el especial de 'Farmacia de Guardia' en 2010, no le hemos vuelto a ver en televisión.