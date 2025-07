'Agárrate al Sillón' se hunde en Telecinco con audiencias alarmantes que ya empeoran a 'Reacción en cadena'

Preocupante evolución en las audiencias de 'Agárrate al Sillón', el concurso que ha aterrizado esta semana en las tardes de Telecinco en relevo de 'Reacción en cadena', cancelado por la puerta de atrás sin una despedida digna como ya contamos aquí.

De hecho, a Ion Aramendi, su presentador, no le quedó más remedio que despedirse a través de las redes sociales al no tener la oportunidad de hacerlo en la cadena, ya que no se grabó un cierre como tal para darle salida al formato con unos mínimos de decoro.

Además, la emisión de la última entrega de 'Reacción en cadena' se precipitó al sábado, es decir, en un día no oficial, para quitársela de encima y lanzar ya 'Agárrate al Sillón' el domingo en prime time aprovechando el arrastre de la final del Mundial de Clubes FIFA 2025.

El estreno marcó con alentador 12,1% y casi congregó a un millón de espectadores de media. Se benefició del 28,3% que alcanzó el partido disputado entre el Chelsea y el PSG. Y esa buena herencia, unida a una protección en publicidad, permitió que fuera la oferta líder de su franja.

Sin embargo, no fue más que un espejismo. Su debut en la tarde, su franja original, registró un débil 8,1% y 627.000 seguidores. Unas cifras que venían a igualar los datos de 'Reacción en cadena', que en su última etapa de sombras se movía entre el 7% y el 9% con regularidad.

El problema es que la evolución, claramente negativa, ya le sitúa en peores marcas. El martes creció una décima (8,2%) pero perdió espectadores (601.000). La entrega del miércoles descendió al 7,9%. Y el último programa ofrecido hasta el momento, el de este jueves, cayó a un muy alarmante 6,7% de share, con apenas 510.000 fieles de media.

FECHA AUDIENCIA 13/07/2025 12,1% y 988.000 14/07/2025 8,1% y 627.000 15/07/2025 8,2% y 601.000 16/07/2025 7,9% y 572.000 17/07/2025 6,7% y 510.000

Aparte de no tener nada que hacer frente al imbatible 'Pasapalabra', algo que ya se daba por hecho, 'Agárrate el Sillón' está comenzando a empeorar el rendimiento de 'Reacción en cadena' a pesar de contar con una protección que no tenía su antecesor.

Y es que, al menos en su primera semana, Telecinco ha suprimido el bloque comercial previo a su emisión, alargando 'El Diario de Jorge' hasta las 20:15 horas para dejarle un mejor arrastre. Además, la publicidad interior ha pasado de los casi 15 minutos que solía durar en 'Reacción en cadena' a 7 minutos. Aun así, el concurso conducido por Eugeni Alemany parece no detener su sangría.