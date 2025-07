Javier Ruiz analizaba este viernes 18 de julio en 'Mañaneros 360' la última hora sobre la imputación de Cristóbal Montoro y de buena parte de su equipo por formar parte supuestamente de una red de tráfico de influencias. El espacio de TVE se preguntaba este viernes si al igual que el PP configuró una policía patriótica podría haber hecho lo mismo en el Ministerio de Hacienda.

Para hablar de este caso, Javier Ruiz no dudaba en conectar con dos de los periodistas que suelen confrontar sus opiniones en 'Mañaneros 360': el profesor de ciencias políticas Antón Losada y el director de La Razón, Francisco Marhuenda.

De primeras, Javier Ruiz daba paso a Antón Losada para conocer cuál era su reflexión sobre el Caso de Montoro y el gallego no dudaba en hablar del "capitalismo de amiguetes". Y nada más darle paso a Francisco Marhuenda este no dudaba en cuestionar a su compañero. "Escuchando a mi amigo Antón asombrado, estará hablando de la época de Felipe, de Zapatero y de Sánchez porque todo lo que está contando el capitalismo de amiguetes es del PSOE. Antón me quedo patidifuso cuando el Gobierno ha asaltado Telefónica, Indra, es que me estoy riendo", sostenía el director de La Razón.

"Marhuenda antes de que os enzarcéis los dos, Marhuenda, ¿qué ha pasado? ¿Qué no cabía la noticia en portada? No aparece en portada, ¿no os cabía en el papel? ¿Qué ha pasado?", le cuestionaba Javier Ruiz al periodista al ver que en la portada de su periódico no aparecía nada relacionado con la imputación de Cristóbal Montoro.

"Hombre hay cosas que no caben, como a ti no te cabe todo. Yo respeto la autonomía por ejemplo de TVE, de mi buen amigo José Pablo cuando decide si hay un programa u otro en la programación, pues lo mismo. Pero que sepas además que en el caso de Montoro es que si hay alguien impopular, detestado en el Partido Popular es Montoro", le contestaba Marhuenda. "Pero desde luego Antón teniendo a Cerdán en la cárcel como puedes hablar de capitalismo de amiguetes, es que me parto de la risa. Yo entiendo que es doloroso para los de izquierdas, pero es tremendo el capitalismo de amiguetes en el PSOE", insistía el periodista volviéndose a dirigir a Losada.

Tras ello, Paco Marhuenda y Antón Losada seguían discutiendo entre ellos lo que ha sucedido con el caso de Montoro y el y tú más del director de La Razón al seguir señalando al PSOE. "Me entusiasma que ahora os guste los autos de un juez, los de Peinado no gustaban, los del juez del Tribunal Supremo tampoco, los que afectan al hermano de Pedro Sánchez no gustan, los que afectan al fiscal general tampoco pero este por fin a la izquierda mediática le entusiasma, me parece fabuloso", recalcaba el periodista.

"Paco, Paco, Paco, para un segundo. Hombre no me puedes decir esto. Hemos cubierto Begoña, hemos cubierto Cerdán, hemos hecho programas especiales de Cerdán aquí, sabía que lo de la izquierda mediática me lo ibas a contar, pero hombre hoy no me des lecciones de periodismo Paco que no te ha cabido este tema en la portada, Marhuenda no me hagas esto", le soltaba Javier Ruiz dejándole planchado y sin saber contestar tratando de cambiar de tema.

"Oye es que hay otros autos que no gustan nada. Pero el hecho objetivo es que abrís un tema muy interesante que es el papel de los lobbies y oye hay un lobby muy importante en Madrid que encabeza Pepe Blanco, hay otro en el mundo de la televisión que conocéis muy bien que es José Miguel Contreras", seguía diciendo Marhuenda.

"Pero hombre Paco, Paco, de verdad te voy a parar por segunda vez y ya no más, ¿De verdad estamos jugando a donde está la bolita? Tenemos un escándalo de compra venta de leyes, nunca en España habíamos tenido esto. No me cuentes historia de donde está Pepe Blanco o donde está no sé quién te estoy preguntando por esto, por el caso Montoro, si ha denunciado esto hasta el PP que acabamos de escuchar a Esperanza Aguirre", le espetaba Javier Ruiz parándole los pies.

