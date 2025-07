Isabel Jiménez da el corte del día a Frank Blanco por su gesto final en 'Tardear': "Ahora no me vendas"

Este jueves, Cuatro estrena 'Mis raíces', el programa en el que Isabel Jiménez conversa con personajes famosos y viaja con ellos a sus orígenes. Y para promocionar su estreno, la presentadora de 'Informativos Telecinco' ha interrumpido sus vacaciones y se ha colado tanto en su plató para hablar de la llegada de su programa con Ángeles Blanco como con Frank Blanco en 'Tardear'.

Y ha sido precisamente en el programa producido por Unicorn Content donde Isabel Jiménez ha aprovechado la amistad que le une a Frank Blanco para tirarle de las orejas por el gesto que ha tenido al final de su programa al tratar de promocionar otros espacios de Mediaset.

"Hoy en Mediaset estamos de enhorabuena porque hay una compañera a la que queremos muchísimo, yo especialmente, no sé si el que más la quiere de Mediaset pero sino de los que más, y tiene muy buena pinta, hoy Isabel Jiménez estrena 'Mis raíces' en Cuatro", empezaba diciendo Frank Blanco al dar paso a un avance del nuevo programa de la presentadora de 'Informativos Telecinco'.

A la vuelta del vídeo, Isabel Jiménez reconocía que estaba muy feliz de poder estar en 'Tardear'. "Encantada de estar aquí y estar contigo, mi amigo del alma", le decía la presentadora a su compañero. "Igualmente. Y además fíjate el programa se llama 'Mis raíces' e Isabel ha dejado sus raíces y sus vacaciones en Almería para venir a hablar del programa", destacaba Frank Blanco.

"Yo ayer estaba en la playa me cogí mi avión y ahora estoy aquí a vender 'Mis raíces' porque todo el mundo tiene que ver el programa", aseveraba la periodista almeriense que ha interrumpido sus vacaciones en 'Informativos Telecinco' ante la promoción de su nuevo proyecto en Mediaset.

Después, cuando Frank Blanco le preguntaba qué tiene de diferente las entrevistas que ha hecho en 'Mis raíces' a las que han dado los invitados a otros programas, Isabel Jiménez no dudaba en poner en valor la diferencia de su formato. "Lo que tiene de diferente es que tenemos a los padres, a los amigos de la infancia y a todo el círculo y la red de confianza de cuando eres famoso y que tú luego necesitas ir a tu casa e ir tú. Es que nos metemos hasta la cocina y hacemos terapia familiar", explicaba Isabel Jiménez.

Isabel Jiménez frena a Frank Blanco por tratar de vender a sus rivales

La presentadora Isabel Jiménez en 'Tardear'

Por su parte, Kike Quintana aprovechaba para saber cómo se ha adaptado Isabel a esta otra faceta suya alejada de la seriedad de los informativos. "Es que 'Mis raíces' soy yo. Mi esencia está en este programa, yo llevo 20 años haciendo informativos y mi imagen es muy rigurosa, pero yo soy así, yo soy parte del formato, yo con Vanesa me pongo a cantar y bailar flamenco, para mí es un regalazo porque es mi esencia", recalcaba.

Finalmente, tras promocionar el estreno de 'Mis raíces', Frank Blanco pretendía avanzar también los contenidos de Telecinco para este jueves, algo que llevaba a que Isabel Jiménez le diera un gran corte a su amigo y compañero. "Tenemos mucho menú televisivo, tenemos 'Mis raíces' en Cuatro, hay...", trataba de decir él. "No, no, no vendáis, ahora no me vendas nada, hoy Cuatro", le cortaba ella.

"Pero es que tenemos en Telecinco 'First Dates Summer Resort'", le matizaba él. "¿Pero eso compite conmigo?", se preguntaba ella algo perdida. "No, eso es a las 22:00 horas. Y luego está Jesús Calleja sobrevolando la sierra del Rincón en Madrid. Pero vamos que luego está Mediaset Infinity donde podéis verlo todo después", concluía Frank. "Eso iba a decir, eso se ve diferido cuando quieran a Calleja, hoy Cuatro", apostillaba Isabel Jiménez.