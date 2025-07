Isabel Jiménez habla sin rodeos de la salida de David Cantero de Telecinco: "Trasciende lo profesional"

Isabel Jiménez tiene nuevo proyecto en Mediaset. La presentadora de 'Informativos Telecinco' estrena este jueves 17 de julio, en Cuatro, 'Mis raíces', un programa en el que entrevistará a personalidades de diversos ámbitos, al más puro estilo 'Viajando con Chester'. Blanca Romero será la primera invitada del espacio.

La periodista ha confesado en una entrevista donde explica cómo ha vivido este cambio de registro. Además, también se sincera sobre cuál es su relación con sus compañeros y excompañeros de 'Informativos Telecinco', como María Casado o David Cantero, así como de su íntima amiga Sara Carbonero, a la que no se plantea entrevistar en el programa.

Sobre su nuevo programa, Isabel Jiménez reconoce a Bluper que todos los invitados que han pasado por él "en general han sido súper generosos. El formato te invita a abrirte. Como no estás en un plató, no es una entrevista formal. Al final, tuve al ministro de Economía (Carlos Cuerpo) sentado en la casa del pueblo, con sus tíos, primos, sobrinos, hermanos, madre…".

"Es un ambiente muy relajado. Eso invita a que te cuenten cualquier cosa. Te hablo del ministro de Economía como te hablo de Dulceida, que está acostumbradísima a las cámaras y hasta ha hecho su propio documental", explica la presentadora, que confiesa que uno de los invitados que más le ha sorprendido es Marta Sánchez, ya que "es la primera vez que vemos a su hija en televisión".

Isabel Jiménez vivió "con pena" la salida de David Cantero

David Cantero e Isabel Jiménez en 'Informativos Telecinco'.

Eso sí, deja claro que no entrevistaría a su íntima amiga Sara Carbonero: "Nosotras somos como hermanas. Ni Sara me ha entrevistado nunca, ni yo a ella, porque no conocemos tantísimo, tantísimo, que sería como raro, ¿no? No se ha planteado".

A la pregunta de cómo vivió la salida de su excompañero de 'Informativos Telecinco' David Cantero, Isabel Jiménez reconoce que "la viví con pena. Han sido 14 años y lo nuestro trasciende lo profesional. Somos amigos, hablamos prácticamente todas las semanas y me alegra verle tan contento. Ahora está bien y ha encontrado también un hueco a partir de septiembre (en RTVE). Lo vivo con la misma ilusión que él".

Cabe recordar que David Cantero y ella fueron pareja en 'Informativos Telecinco' hasta que el presentador pasó a conducir los fines de semana junto a María Casado. Precisamente de ella y de su singular forma de hacer el telediario, más dinámico y ameno, Isabel Jiménez no lo ve mal: "El informativo de fin de semana es la oportunidad para hacerlo".

La presentadora sale en defensa de María Casado

"La actualidad baja en fin de semana. Nos pasa también en agosto, el tiempo de informativo es el mismo y algunos días te podrías hacer cinco informativos y otros cuesta. Cuando baja esa presión, es cuando te puedes permitir hacer otro tipo de formato, con un poquito de entretenimiento", añade la periodista, mostrando así su apoyo a María Casado tras las críticas que ha recibido de algunos sectores por, según ellos, restarle seriedad al telediario.

Por último, Isabel Jiménez hace balance de este año, al que considera "un año profesional increíble. Hice el año pasado el especial del aniversario de boda de los Reyes en Telecinco, el especial del apagón, un programa de la Toscana en el que Mediaset España colaboraba con Mediaset Italia. Esto último sí que era un cambio de registro para mí. Y también este regalo, 'Mis raíces'. Y luego el Ondas. No me puedo quejar. Quiero que la cadena siga apostando y que siga haciendo este tipo de cosas", sentencia.