Cristina Castaño levanta un atronador aplauso por lo hecho con Concha Velasco en los Forqué

Cristina Castaño fue la encargada de presentar el emotivo homenaje que se rindió a Concha Velasco en los Premios Forqué 2023 tras su muerte hace dos semanas a los 84 años de edad. Aunque la vigésimo novena ceremonia de galardones estuvo conducida por Macarena Gómez y Pablo Chiapella, excompañeros -por cierto- de ‘La que se avecina’.

La actriz hizo un discurso muy particular, que tocó el corazón de todos los asistentes del palacio municipal de IFEMA donde se celebraron. «Cuenta mi madre que con 4 años, y esto es verídico, le dije una frase que todos conocéis: ‘mamá, quiero ser artista’. Años más tarde me preguntó que qué clase de artista quería ser. Y lo tenía muy claro: le dije que yo quería ser como Concha Velasco», comenzó diciendo.

«Quiero ser como ella porque canta, actúa, presenta. Ella lo hace todo y a mí también me gusta hacerlo todo», prosiguió Cristina Castaño, levantando entonces un atronador aplauso en el auditorio que le emocionó muchísimo. Eso sí, a pesar de tener la voz entrecortada en varias ocasiones, continuó con su brillante tributo.

«Años más tarde, ya con 20 años, mi representante me llamó diciéndome que tenía un casting para una producción de teatro con Concha Velasco. Me presenté al casting y allí estaba ella para recibirme con su enorme sonrisa. Y me eligió, así que me subí a las tablas por primera vez en esta profesión de su mano», desveló.

«Os podéis imaginar el inmenso honor que es para mí estar aquí esta noche para presentar el homenaje que los premios Forqué le brindan a una de las actrices más queridas. Concha siempre quiso ser artista, lo tuvo siempre muy claro. Ella quería ver teatros llenos, salas de cine llenas y familias agolpadas en el televisor cuando ella iba a salir. Y lo consiguió a lo grande», ensalzó Cristina Castaño.

«Pero consiguió algo que para mí es mucho más importante, que es una especie de eternidad porque hizo suya una frase que va a seguir sonando a lo largo de todos los tiempos cada vez que un niño o una niña le diga a su madre: ‘mamá, yo quiero ser artista’. Concha nos ha dejado, pero se queda siempre en nuestros corazones porque para nosotros y para todo tu público siempre, siempre, siempre serás la única, inigualable y eterna chica yeyé», concluyó la actriz al tiempo que mandaba un beso al cielo.

"Mamá, quiero ser artista" ❤️‍🩹



Cristina Castaño presenta emocionada el homenaje de los #29Forqué a Concha Velasco.



⭕️https://t.co/otW3qGXoSp pic.twitter.com/RThsAMIJuW — La 2 (@la2_tve) December 16, 2023

Cristina Castaño ha compartido también este enternecedor momento en sus redes sociales, recibiendo un segundo gran aplauso con decenas de miles de ‘me gusta’ y cientos y cientos de comentarios elogiando ese gran gesto que tuvo con la inmensa Concha Velasco.

«Va por ti, Concha. Gracias @premiosforque por darme esta preciosa oportunidad de expresarle mi amor y mi eterno agradecimiento a la artista que me inspiró a serlo yo.

Todo un honor», ha escrito la popular intérprete.