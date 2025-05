Cristina Castaño, Judith en 'La que se avecina', reaparece embarazada en 'La Revuelta' y veta esta pregunta de Broncano

Cristina Castaño aterrizó por primera vez en 'La Revuelta' este martes para presentar 'Lume', la nueva serie que protagoniza y que llegará a HBO MAX el próximo 20 de junio. Sin embargo, la actriz, que acudió embarazada de 7 meses a su cita con David Broncano, no estuvo dispuesta a resolver a todas las dudas del humorista. Y en el tramo final de la noche, no dudó en plantarse ante una de las preguntas clásicas del programa.

Cabe recordar que la actriz Cristina Castaño sigue siendo muy recordada por su personaje de Judith Bécker en 'La que se avecina', serie que dejó en el año 2016, y muchos la siguen recordando por su papel más conocido. En su dilatada trayectoria profesional en televisión, también participó en la mítica 'Al salir de clase'.

Tras varios minutos en el escenario junto a David Broncano, la actriz se dio cuenta de que el presentador no tenía pensado felicitarla por su embarazo, sin siquiera advertir a los espectadores sobre su estado. "La gente va a decir '¿a esta mujer qué le ha pasado?', tiene un gas o algo", comentó entre risas la gallega mientras el humorista trataba de justificarse por su falta de consideración.

Cristina Castaño se planta ante esta pregunta de David Broncano: "Eso no te lo voy a contestar"

"Yo nunca hago comentarios sobre embarazos en mi vida porque se qué de vez en cuando hay algún drama. De decir enhorabuena a alguien que ha ganado peso y de repente una navaja al cuello", comentó el conductor de 'La Revuelta'. Y tras lamentar que Cristina Castaño no se fuese a convertir en la primera mujer en dar a luz durante su entrevista en el programa, el humorista comenzó la entrevista sobre la ficción. "A falta de parto, parto audiovisual", bromeó Broncano.

Y la invitada de este martes no tardó en sincerarse sobre el aspecto que más le ha gustado de su último personaje. "A las mujeres se nos permite poco no tener filtro, poder decir lo que pensamos, tener carácter. Siempre tenemos que estar moderando la forma de hablar para parecer amables, entonces interpretar a esta mujer fue una liberación en ese sentido", sentenció entre aplausos la invitada.

Pero el momento tenso de la noche llegó cuando David Broncano trató de que se sincerase en las preguntas clásicas, ante lo que el presentador recibió una rotunda negativa. "Esa no te la voy a contestar porque no tengo el suficiente como para presumir. El día que venga aquí y diga el dinero que tengo... ojalá estés muchos años y me de tiempo a tener el patrimonio que me gustaría tener", resolvió Cristina Castaño, que evitaría también responder a la cuestión del sexo con una anécdota.