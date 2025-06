Qué estrenos llegan esta semana a Netflix, Prime Video, Movistar+ o Max del lunes 16 al domingo 22 de junio

Ya estamos a mediados de junio. ¿Quién nos lo iba a decir? En poco menos de una semana, ya tenemos que dar la bienvenida al verano. Altas temperaturas, piscinas abarrotadas, terrazas hasta las tantas... y por supuesto, series y cine para acompañar esas largas noches con el ventilador funcionando a pleno rendimiento. Y uno de esos estrenos que van a dar que hablar, y que lleva tanto tiempo en nuestro radar, llega precisamente esta semana. Estamos hablando de 'Olympo', la nueva 'Élite' de Netflix. Pero ahora no estamos en un colegio privado, sino en una academia de alto rendimiento deportivo. Envidias, engaños y deporte extremo. Así se nos presenta esta nueva serie.

También tenemos el regreso de Cristina Castaño a la televisión con una coproducción gallego-portuguesa, 'Lume', que centra su historia en los incendios que asolan todos los años nuestro país en épocas veraniegas. Y, por supuesto, dos de las mejores actuaciones del año, con Timothée Chalamet dando vida a Bob Dylan en 'A complete unknown'; y Mikey Madison y su 'Anora', ganadora del Oscar a Mejor Actriz. Una semana repleta de estrenos que no podemos perdernos.

Estrenos en Netflix

Olympo

Sinopsis: En el CAR Pirineos entrenan los mejores atletas del país como Amaia, la capitana de la selección nacional de natación artística, una chica autoexigente y que no se permite fallos. Pero cuando Núria, su mejor amiga y compañera de equipo, la supera por primera vez, Amaia se da cuenta de que algunos deportistas están mejorando su rendimiento de forma inexplicable... Tras años de poner su cuerpo al límite y sacrificar su vida por el deporte, se enfrentan al dilema: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar?

Una de las series más esperadas del año. Ficción juvenil española made in Netflix, creada por Jan Matheu, Laia Foguet e Ibai Abad, con dirección de Marçal Forès, Daniel Barone, el propio Abad y Ana Vázquez. Protagonizada por Clara Galle y María Romanillos, completan el reparto Nira Osahia, Agustín Della Corte, Nuno Gallego, Martí Cordero, Juan Perales, Andy Duato y Najwa Khliwa. Todo envuelto en un centro de alto rendimiento deportivo, donde nada es lo que parece... y todos sufrirán para dar la mejor versión de ellos mismos.

"Quiero experimentar otros personajes, de vivir otros experiencias, conocer a más gente y que la industria me vea en otras facetas. Probarlo todo y tirarme al barro. Estoy dispuesta", confesó en una entrevista para Vogue España. "Esta serie va a ser una barbaridad", dijo Nuno Gallego para GQ.

Fecha de estreno: 20 de junio

Estrenos en Movistar Plus+

Five Nights At Freddy's

Sinopsis: Un hombre comienza un trabajo como guardia de seguridad nocturno en el restaurante Freddy Fazbear's Pizza, donde descubre que los animatrónicos se mueven por la noche y matan a cualquiera que vean.

Adaptación de la exitosa saga de videojuegos homónima creada en 2014 por Scott Cawthon. Pero es que ya no solo es película y videojuegos, sino también libros. 'Five Nights at Freddy's' fue una de las sorpresas de 2023. Con un presupuesto muy pequeño consiguió recaudar cerca de 300 millones de dólares en taquilla. Un éxito absoluto para una película de terror tan pequeña, y sobre todo, tan propia de la cultura estadounidense. Porque en España no tenemos ese tipo de restaurantes familiares con animatronics que tocan canciones y regalan porciones de pizza. En esta película, protagonizada por Josh Hutcherson ('Los juegos del hambre'), nos encontramos ante un drama familiar. Y aunque faltan escenas de terror, la película cumple y nos da unos cuantos sustos de calidad. Por cierto, ya se está preparando la segunda parte.

Fecha de estreno: 19 de junio

Estrenos en MAX

Lume

Sinopsis: Incendios forestales arrasan un pueblo en la frontera Galicia-Portugal. La periodista Lucía investiga, descubriendo verdades ocultas por el voraz incendio con lo que su investigación se vuelve personal.

Cristina Castaño vuelve a la televisión con una serie centrada en el complicado mundo de los incendios forestales. Y sí, llega justo a tiempo, porque ya sabemos lo dramático que es el verano en nuestro país, con multitud de incendios provocados que destrozan miles de hectáreas verdes a lo largo de nuestro territorio. 'Lume' se trata de una ambiciosa serie de Televisión de Galicia (TVG) cofinanciada por la Xunta de Galicia. Y también coproducida con la televisión portuguesa. Alfredo Alemparte, Presidente de Setemedia, habla así de la serie: “'Lume' es el primer thriller que retrata los incendios forestales como un problema social. Desde Setemedia, hemos querido aportar una mirada distinta, identificando los intereses económicos que hay detrás de estos fuegos, con respeto, compromiso y un enfoque muy humano”.

Fecha de estreno: 19 de junio

Estrenos en Disney Plus

A complete unknown

Sinopsis: Ambientada en la influyente escena musical de Nueva York de principios de los años 60, 'A Complete Unknown' cuenta la historia del meteórico ascenso del músico de Minnesota Bob Dylan, un cantante de folk de 19 años, hasta las salas de conciertos y lo más alto de las listas de éxitos. Las canciones y la mística de Dylan, de nombre Robert Allen Zimmerman, se convirtieron en un fenómeno mundial que culminó en 1965 con su transgresora actuación de rock eléctrico en el Newport Folk Festival.

Chalamet volvió a confirmar que es uno de los mejores actores de su generación. Vale que, en algunos momentos, roza la caricatura, y podríamos estar ante una imitación de 'Tu cara me suena'. Pero pese a ello, él es la película. Dirigida por James Mangold, no oculta en ningún momento el tipo de persona que fue Bob Dylan. Egocéntrico, sí, pero un genio. Reinventó la música folk, e incluso el rock, en el panorama musical de los años 60. Su romance con Joan Baez es uno de los pilares de la historia, aquí interpretada con fuerza por Monica Barbaro. Quizá sea un vehículo de lucimiento para Chalamet, y solo encuentren la gracia los fans acérrimos de Dylan. Pero lo cierto es que es una muy película sobre una de las figuras más relevantes de la música del siglo XX.

Fecha de estreno: 18 de junio

Estrenos en SkyShowtime

Anora

Sinopsis: Anora, una joven prostituta de Brooklyn, tiene la oportunidad de vivir una historia a lo Cenicienta cuando conoce e impulsivamente se casa con el hijo de un oligarca ruso. Cuando la noticia llega a Rusia, su cuento de hadas se ve amenazado, ya que los padres parten hacia Nueva York para intentar conseguir la anulación del matrimonio.

La nueva película de Sean Baker fue una de las grandes sorpresas de comienzos de año. Mikey Madison confirma que ha llegado para quedarse, y le arrebató el Oscar de Mejor Actriz a Demi Moore. Una Cenicienta moderna que ha calado muy bien entre la Generación Z, sobre todo por su valentía y su forma de ver el mundo. "Me siento personal y físicamente muy diferente a ella en todos los sentidos, pero me identifiqué un poco con su esperanza", confesó Madison para Vanity Fair. "Sentía como si estuviera constantemente esforzándome mucho para llegar a los lugares en los que ella estaba". Y es que su interpretación es lo que hace diferente a la película. Una de las mejores de este año, y que aunque puede que no tuviera tanta relevancia como 'La sustancia' o 'Wicked', sí que inició conversación acerca de la situación actual de la prostitución. Y tiene uno de los finales más poéticos de la filmografía de Baker.

Fecha de estreno: 19 de junio

Estrenos en Filmin

Mi única familia

Sinopsis: Para Pansy la vida es una lucha constante. Llena de dolor físico y mental, su manera de relacionarse con el mundo es a través del enfado y la confrontación: discute con su familia, con su dentista, con su médico, con la cajera del supermercado... Su marido Curtley hace tiempo que no sabe cómo tratarla, mientras Moses, su hijo, vive inmerso en su mundo, apenas dice una palabra y lo único que hace durante todo el día es caminar sin rumbo por la ciudad. Sólo su cariñosa hermana Chantelle la comprende y puede ayudarla.

Nominado a 8 Premios Oscar, Mike Leigh es uno de los directores y guionistas británicos más respetados. Su filmografía está repleta de obras que dejan poso. Y 'Mi única familia' no iba a ser diferente. Marianne Jean-Baptiste, su protagonista, sonó durante bastante tiempo como una de las favoritas para colarse entre las cinco mejores actrices del año, pero se quedó fuera de los Oscar por muy poco. Un drama de esos intensos que hay que ver con pañuelos cerca, y que demuestra una vez más el poderío visual de Leigh.

Fecha de estreno: 20 de junio

