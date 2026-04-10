¿Quién es Cristina Castaño, concursante en 'Tu cara me suena' conocida por 'La que se avecina' y otras míticas series?

La popular actriz Cristina Castaño es una de las concursantes estelares de la decimotercera temporada de 'Tu cara me suena' junto a 8 variopintos famosos como Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado.

Nacida en Lugo (Galicia) en 1978, es una intérprete española de cine, televisión y teatro que se dio a conocer en la TV gallega con las series 'Pratos combinados' o '4º sen ascensor'. Posteriormente, saltó a la televisión nacional con 'Al salir de clase', la mítica serie adolescente en la que permaneció más de 300 episodios dando vida a Lydia Celada, desde la tercera temporada hasta el final. Fue su primer gran papel.

Tras su paso por 'Al salir de clase', participó en otras emblemáticas ficciones como 'Herederos', 'Hospital Central' o 'El Comisario'. Pero la que le brindó las mayores cotas de popularidad fue 'La que se avecina'. Se mantuvo durante nueve temporadas en la comedia de los hermanos Caballero interpretando el personaje de Judith Bécker. Esa vis cómica también le llevó a los escenarios de 'El Club de la Comedia'. Y, pese a ser uno de los papeles más queridos y laureados de la serie de Telecinco, decidió dejarla para buscar nuevos horizontes profesionales. Su salida del reparto fue una fuerte pérdida.

"No fue una decisión fácil. Hay que tomarla... y luego llevarla a cabo. Por suerte lo hice. El personaje ya estaba contado y el tiempo me ha dado la razón. Me ha permitido hacer personajes diferentes y demostrar al público que soy una actriz más completa", explicó en una entrevista en COPE sobre su marcha de 'LQSA'.

Después, formó parte del elenco artístico de ficciones de Antena 3 como 'Cuerpo de élite' o 'Toy Boy', que se convirtió en un éxito internacional tras su posterior llegada a Netflix. También participó en la producción británica ‘The Mallorca Files’ o en 'Rapa' (Movistar Plus+). Por otro lado, el pasado otoño estrenó 'Nails', la esperada comedia original de SkyShowtime creada por Araceli Álvarez de Sotomayor, guionista de 'La que se avecina'.

En lo que respecta a la gran pantalla, ha trabajado en numerosas películas como ‘Lo dejo cuando quiera’, ‘Nacida para ganar’, ‘Sin rodeos’, ‘Bajo el mismo techo’, ‘Matrimillas’ o ‘13 exorcismos’. Y en teatro, otra de sus pasiones, ha destacado especialmente con el musical 'Cabaret', por el que precisamente ganó el Premio del Teatro Musical a Mejor actriz revelación y fue nominada al Fotogramas de Plata, además de recibir varias nominaciones por su trabajo en televisión.

Acerca de su vida personal, Castaño es madre soltera de León. La actriz dio a luz a su primer hijo a los 46 años el pasado agosto. Una noticia que anunció dos meses antes durante una visita a 'La Revuelta' de David Broncano, donde dejó claro que no tenía pareja, por lo que esa maternidad se había producido en solitario.

Con todo, Cristina Castaño es una de las actrices más reconocidas de la televisión y la escena española. Y ahora asume otro reto totalmente diferente, el de 'Tu cara me suena 13', donde pondrá en práctica su atesorada trayectoria como intérprete transversal.