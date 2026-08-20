'Mañaneros 360' deja en evidencia a Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez únicamente tirando de hemeroteca por su nueva casa

Después de que este miércoles conociéramos que Isabel Díaz Ayuso se ha mudado a una urbanización en Puerta de Hierro después de toda la polémica en torno al ático de lujo que compró la Comunidad de Madrid, desde el núcleo duro de la presidenta de la Comunidad de Madrid se está señalando a los medios por señalar la vivienda privada de un político. Algo que ha llevado a que este jueves en 'Mañaneros 360' hayan tirado de hemeroteca para desmontar a la propia Ayuso y a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.

Y es que el asesor de Isabel Díaz Ayuso ha querido salir al paso de la controversia en torno a la mudanza de la presidenta de la Comunidad de Madrid señalando a los medios. "¿Hay interés periodístico en publicar dónde reside la presidenta Díaz Ayuso (salvo que se hubiera alquilado una sauna de prostitución del padre de Begoña)? La presidenta nunca ha vivido en un ático. Es la primera vez que veo que se persigue dónde vive un político… Increíble", escribía en su cuenta de "X".

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Un mensaje que llama poderosamente la atención pues tanto Isabel Díaz Ayuso como el propio Miguel Ángel Rodríguez no dudaron en su día en hablar y señalar a Pablo Iglesias e Irene Montero por irse a vivir a Galapagar. Y eso es lo que precisamente han hecho Aida Bao y el equipo de 'Mañaneros 360' este jueves al tirar de hemeroteca y desmontar a ambos políticos.

"La presidenta madrileña se muda a otra vivienda en Puerta de Hierro. Generalmente esto nunca sería noticia, es un cargo público mudándose a una casa nueva. ¿Cuál es la noticia aquí? Cuando se produce esa mudanza. Esa mudanza se produce después de que la Comunidad haya puesto a la venta ese ático de 6,3 millones que solo tenía uso residencial y después de que su pareja, González Amador haya puesto a la venta el piso en el que vivían ambos", ha empezado señalando Aida Bao.

Tras ella, ha sido Pablo Collantes el que ha tomado la palabra desde la sede de la CAM en la Puerta del Sol. "Habemus mudanza. Esta misma semana, Isabel Díaz Ayuso se ha mudado a una urbanización en el madrileño barrio de Puerta de Hierro. Critican ahora desde el ejecutivo que se esté utilizando esto como algo noticiable por parte de medios y de oposición, hablar dicen de una vivienda privada de un político", ha explicado el reportero.

"Esto lo dice Miguel Ángel Rodríguez, enseguida vamos a repasar todas las veces que tanto él como Ayuso han utilizado viviendas públicas y también privadas como arma arrojadiza. La hemeroteca Aida no tiene desperdicio", ha apostillado el periodista. "Y tanto que no tiene. Miguel Ángel Rodríguez se ha quejado en redes sociales dice que es la primera vez que se persigue a un político por el lugar en el que vive", ha añadido en ese sentido Aida Bao.

'Mañaneros 360' desmonta la doble vara de medir de Ayuso y su jefe de gabinete

Justo entonces, 'Mañaneros 360' ha rescatado los mensajes de Miguel Ángel Rodríguez y la propia Ayuso sobre las viviendas de otros políticos. "Es que ese mismo jefe de gabinete ha utilizado en muchas ocasiones tanto él como Ayuso las viviendas de otros políticos para hacer política. Están diciendo que es la primera vez y no es la primera vez. De hecho, él mismo es el que ha hecho política con Gabriel Rufián y Pablo Iglesias señalando sus viviendas", ha seguido defendiendo la presentadora.

"Tanto Miguel Ángel Rodríguez como Isabel Díaz Ayuso, que llegó incluso a compartir en el pasado una fotografía de la casa en la que vivía el líder de Podemos para que quedara perfectamente localizada y todo el mundo pudiera ver donde vivía un cargo público. Eso hicieron tanto Miguel Ángel Rodríguez como Ayuso que ahora se quejan de la persecución que en teoría están viviendo", ha sentenciado la sustituta temporal de Javier Ruiz.