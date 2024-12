Clara Galle revela las consecuencias de su última visita a Broncano: "Tuve que ir a urgencias"

Clara Galle acudió a 'La Revuelta' este para arrancar la semana de entrevistas por todo lo alto. La actriz se reencontró con David Broncano para presentar la tercera temporada de 'The Head', pero antes de empezar tuvo que aclarar lo sucedido durante su última visita a 'La Resistencia'. Y fue ahí donde advirtió sobre lo mal que lo pasó tras visitar al humorista a principios de este año.

"La última vez que vino casi se mata, se pegó un golpe contra el suelo…", advirtió David Broncano antes de que la intérprete entrase a plató, y entre risas, no tardó en sincerarse sobre la auténtica gravedad de la situación. "Me tuve que ir a urgencias al día siguiente", explicó la invitada dejando al público conmocionado.

Clara Galle se tatúa en directo en 'La Revuelta'

Cabe recordar que, durante una de sus últimas visitas a 'La Resistencia', Clara Galle se dió un fuerte golpe en la cabeza mientras intentaba dar una voltereta junto a Broncano en el escenario. "Ha pasado un año y pico y estás bien. A nivel cognitivo… ¿has notado algo? ¿ves los colores raros?", preguntó con sorna el de Jaén.

Y tras asegurar que se encontraba perfectamente y podían continuar con el resto de la entrevista con normalidad, David Broncano anunció su propio ritual para sus invitados más VIP al más puro estilo del club plantino de 'El Hormiguero'. "Cuando alguien viene 5 veces le tatuamos el logo del programa en a cara", anunció el comunicador mientras un tatuador entraba con su equipo en escena.

Era totalmente en broma lo de que se tatuase algo por venir por quinta vez, pero Clara va todavía más a tope que nosotros. #LaRevuelta pic.twitter.com/g8GMXUeeMf — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 9, 2024

Clara Galle terminó accediendo y se tatuó la letra R en una de sus muñecas, pero cada vez temía más malgastar el tiempo en el programa y no hablar sobre 'The Head', la serie que acudió a promocionar. "Para eso creo que no va a haber tiempo", lamentaba Broncano entre risas mientras la actriz continuaba tatuándose. Pero para lo que sí hubo tiempo fue para las preguntas clásicas.

"He perdido la cuenta, ha sido un buen año"

"No me queda otra", lamentó la invitada cuando el presentador le preguntó si estaba dispuesta a enfrentarse a ambas cuestiones. "Cada vez que vienes has hecho más anuncios, más películas, tienes 22 años estás más forrada que la hostia", advirtió Broncano entre risas. "Esta semana pago la entrada de un piso, estoy muy contenta la verdad", confesó la intérprete en relación a la pregunta económica.

El mejor año de Clara Galle. #LaRevuelta



Vaya envidia. Por lo de la casa, sobre todo 🥹 #LaRevuelta pic.twitter.com/bUFJj2K2lV — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 9, 2024

Sin embargo, sobre las relaciones sexuales, se limitó a definirlas en términos generales en lugar de dar números exactos. "No sé decirte, he perdido la cuenta. Ha sido un buen año", confesó entre risas. "Me he echado un novio, entonces follo mucho. Muy bien, muy bonito, con amor todo. Es que cambia mucho de si sientes amor con la otra persona o no. Hay más confianza, te conoces más", terminó sentenciando Clara Galle.