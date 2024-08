Sonsoles Ónega deja esta firme sentencia sobre Rodolfo Sancho ante la condena de Daniel Sancho

Este jueves, 29 de agosto, se ha conocido la sentencia contra Daniel Sancho por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta. El hijo de Rodolfo Sancho ha sido condenado a cadena perpetua, aunque sus abogados ya han anunciado que piensan recurrir. Por su parte, la familia de la víctima se siente «muy satisfecha» con la sentencia.

Apenas unas horas antes de que se hiciera público el veredicto, la madre del acusado, Silvia Bronchalo, lanzó demoledores dardos contra el padre de su hijo. Nada más pisar Koh Samui, la actriz dejó claro que «no estoy de acuerdo con cómo Rodolfo ha llevado todo el caso. Y tampoco estoy de acuerdo con que haya quien se lucre concediendo entrevistas a costa de mi hijo. Ese dinero está manchado de sangre«.

Unas durísimas palabras que han sido tachadas de inoportunas en ‘Y ahora Sonsoles’. Tanto Sonsoles Ónega como sus colaboradores, no han dudado en salir en defensa de Rodolfo Sancho. «Procesalmente no tiene importancia pero es echar leña al fuego en un momento tremendo para la familia. Está fuera de lugar«, ha espetado la presentadora del magacín vespertino de Antena 3.

Sonsoles Ónega y sus colaboradores dan la cara por Rodolfo Sancho

«Fijaos la situación de tensión que debe estar viviendo Daniel. Si a eso le añades la certeza de que está hirviendo el problema de sus padres, pues mucho más difícil para él», añadía el experto en sucesos Carlos Quílez. Miguel Lago también se mostraba muy duro con Silvia Bronchalo. El cómico salía en defensa del actor y de su entrevista en HBO: «La frase esa de que ‘ese dinero está manchado de sangre’ es feísima».

Lago cree que «en este caso es querer soplar y sorber. Porque si el señor Sancho tiene que hacer frente a un desembolso económico que es estratosférico y con las propiedades que tenga no le da la pasta y tiene que buscarla… Es que no le ha dado tiempo a hacer 12 películas en un mes. Y si toda España, todos los medios, han ganado dinero con el caso Sancho a base de llenar horas y horas, me parece muy bien que el señor Sancho haga eso».

«La señora Bronchalo también debería intuir que para el señor Sancho, conociendo su trayectoria y lo discreto que es, no habrá sido nada agradable sentarse delante de una cámara para relatar el horror. No habrá sido nada fácil», concluyó el colaborador. De esta forma sacaba la cara por Rodolfo Sancho. Al parecer, el actor estaría indignado con las palabras de su ex, tal y como ha reconocido su abogado, Marcos García Montes.

«Rodolfo está indignado con esto y no se lo hemos contado a Daniel porque no hemos querido desequilibrarlo. Todo este tipo de tema, de manchado de sangre… está fuera de lugar. Rodolfo podría demandar a la madre de su hijo por estas palabras, pero no lo hará por respeto a Daniel», sentenció el letrado.