Alfonso Arús se atreve a pronosticar lo que pasará con la sentencia de Daniel Sancho: "No te extrañe que..."

Este lunes 26 de agosto es día de retorno televisivo para muchos de los presentadores titulares. Si esta tarde lo harán Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega, esta mañana volvía a su puesto de trabajo Alfonso Arús, quien se ha puesto de nuevo al frente de ‘Aruser@s’ en laSexta.

Nada más arrancar el programa, sus colaboradores han lamentado que se hayan ido de vacaciones, ya que este verano ha pasado de todo. Su regreso, además, coincide con una semana en la que por fin se conocerá la sentencia a Daniel Sancho por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia.

Aunque la sentencia ya está redactada, será el próximo jueves 29 de agosto a las 10 de la mañana, hora tailandesa, cuando se haga pública. Así lo anunciaba Alfonso Arús en el magacín matinal: «Cuando dejábamos el programa el día 12 comentábamos detrás de las cámaras que a la vuelta nos íbamos a encontrar con el tsunami Daniel Sancho. Pues ya lo tienes aquí, afortunadamente hasta el jueves. Yo creo que se suspenderá, yo creo que el jueves no habrá wifi o tendremos temperaturas extremas».

El vaticinio de Alfonso Arús sobre la sentencia de Daniel Sancho

Además, el presentador hacía una predicción sobre lo que podría pasar: «Considerando que los viernes no trabajan, no te extrañe que quizás hayan vuelto todos para hacer el especial Daniel Sancho y no tengamos sentencia hasta el lunes. Me juego los primeros 50 programas de ‘Aruseros'».

«En principio es una lectura que creemos que no se va a demorar demasiado», explicaba Rocío Cano. «Espérate…», añadía Alfonso Arús, sin demasiada esperanza a que eso ocurra. Y es que, han sido tantos los obstáculos que se han encontrado en el juicio contra el hijo de Rodolfo Sancho a lo largo de las semanas que ha durado, que todo puede pasar. En cualquier caso, todos los programas españoles conectarán el próximo jueves con Tailandia para dar a conocer el resultado de una sentencia que marcará el futuro tanto de Daniel Sancho como de su familia.