Vaticinan en ‘La Sexta Xplica’ cuál será la sentencia de Daniel Sancho y choca lo que ocurrirá

Ha transcurrido poco más de un año desde que Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, saltara a la palestra después de haber asesinado, presuntamente, al cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia. El próximo jueves, 29 de agosto, el tribunal de Koh Samui, publicará el veredicto final.

A escasos días de que se conozca la sentencia, este sábado ‘La Sexta Xplica’ ha abordado el mediático asunto. Aunque todo apunta a que la resolución será dura para Daniel Sancho, el joven podría librarse de la pena de muerte, como así han explicado en el programa nocturno de La Sexta.

«Es la semana más importante de la vida de Daniel Sancho», considera el periodista José Luis Torá, que añade que «Koh Samui está deseando desentenderse de este caso. Es un juicio que ha sido muy mediático, todo el mundo ha tenido los ojos puestos en Tailandia». Aunque advierte que con esta sentencia «no ha terminado nada. Posiblemente a partir del 29 empecemos a conocer una lucha de recursos«.

Daniel Sancho podría librarse de la pena de muerte

El abogado penalista Jorge Piedrafita, ha valorado las posibilidades que tendría el chef en caso de que su condena fuese trasladada a la jurisdicción de prisión española. «No hay tratado de extradición, pero existe un acuerdo de transferencia de presos. No obstante, las penas tienen que ser homologables y la cadena perpetua no se podría cumplir en España«, ha explicado.

De esta forma, si Daniel Sancho fuese condenado a cadena perpetua, no podría cumplirla en cárceles españolas, ya que en nuestro país no es aplicable. Sin embargo, lo más seguro es que esto no sea lo que ocurra, y que el hijo de Rodolfo Sancho pase por prisión durante un largo periodo de tiempo. No obstante, en ‘La Sexta Xplica’ también contemplaron el peor de los escenarios, que el joven sea condenado a pena de muerte. Esta es la máxima pena aplicable en Tailandia, aunque no en España.

Según José Luis Torá, de ser juzgado por un asesinato con premeditación, «estaríamos hablando de una cadena perpetua para Daniel Sancho«. Respecto a la posibilidad de que sea condenado a la pena de muerte, el periodista no lo ve probable. «Es cierto que iba ligado con la pena de muerte, pero desde el año 2018 no se practican en Tailandia. Y, por tanto, sería el escenario menos probable”, asegura.

Aunque, evidentemente, es lo que tanto el acusado como su familia desean, el futuro al que se enfrenta el chef es muy desfavorable. «En caso de demostrar la premeditación, estaríamos hablando de que Daniel Sancho no podría salir de la cárcel allí nunca«, sentencia Torá, antes de conocer el veredicto final este próximo jueves 29 de agosto.