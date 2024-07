Rodolfo Sancho rompe su silencio tras rechazar una serie en pleno juicio de su hijo Daniel

Después de un año complicado, Rodolfo Sancho está volviendo a los medios poco a poco y no tiene miedo de pronunciarse. En una última entrevista para El Mundo, el padre de Daniel Sancho no ha dudado en sincerarse sobre cómo está afectando a su carrera toda la polémica por el juicio por supuesto asesinato de su hijo. El actor ha contestado a las preguntas más delicadas justo después del estreno de ‘El caso Sancho’, en Max.

Con motivo del próximo estreno de ‘Un paseo por el Borne’, la nueva película del director Nick Igea, el intérprete se sentó con El Mundo para una entrevista en la que acabaría reflexionando sobre su ámbito más privado. Y es que, Sancho no tiene claro cómo afectará toda la polémica de su hijo al futuro de su carrera.

Rodolfo Sancho: «Tuve que decir no a una serie»

«Sinceramente, no lo sé. Creo que no tendría por qué afectar. En todo este tiempo tuve que decir que no a una serie, pero fue por un problema de tiempos. Lo importante es que me ofrecieron el trabajo. Pero es difícil saber», comienza explicando Rodolfo Sancho. A su vez, insiste en que nunca ha sido conocido por hablar de su vida o por ser un personaje de interés público, y no entiende por qué ahora debería serlo.

«No comprendo por qué mi vida personal interesa a nadie», asegura el actor, que prefiere no tratar estos temas en las entrevistas. «Por el mismo motivo que no entiendo por qué mis opiniones sobre algo que no conozco deban importar, no comprendo por qué todo el mundo siente la necesidad de meterse en mi vida personal por ser un actor conocido«, señala el intérprete.

Aunque desde la detención de Daniel Sancho el año pasado en Tailandia, el actor y su familia viven tiempos difíciles, Rodolfo Sancho asegura que se siente arropado por la gente. » El 90% de la gente que se me acerca es amable. La gente en general me dice: ‘Mucho ánimo’ o ‘Siento mucho por lo que estás pasando’», recordaba el actor en sus declaraciones para El Mundo.

Sin embargo, no perdió la oportunidad de lanzar una pulla a todos los medios de comunicación. «Y la tercera frase que más repiten es: ‘¡Qué vergüenza de prensa!’. Esa prensa muy determinada que distorsiona y tergiversa todo, que inventa sin pudor«, asevera el intérprete, que continuaría su dura sentencia sobre la prensa más amarillista.

«Hay un tipo de prensa que vive en su mundo de audiencias, que explota todo sin compasión y que no sé si se da cuenta del daño que hace. A todos. Lo único que confío es que la gente, que es inteligente, acabe por darles la espalda. Es vergonzoso el tratamiento que dan de ciertas cosas. Y no hablo solo de mí, me refiero en general», termina sentenciando Rodolfo Sancho.