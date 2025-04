'Tardear' interrumpe el directo por una última hora de Rodolfo Sancho que le deja contra las cuerdas

Este jueves, el periodista Alejandro Rodríguez paralizaba 'Tardear' con una exclusiva sobre Rodolfo Sancho que dará mucho que hablar. Y es que el programa que presentan Verónica Dulanto y Frank Blanco ha avanzado en exclusiva los mensajes que el actor escribió a su ex pareja, Silvia Bronchalo, que habrían derivado en que ella le denunciara por presunta violencia de género.

Cabe recordar que en pleno caso de su hijo Daniel Sancho, Silvia Bronchalo optó por denunciar al padre de su hijo por supuesta violencia de género. Una denuncia que fue archivada por el Juzgado de Violencia sobre la mujer número uno de Alcobendas tras considerar que el actor no habría ejercido contra ella ninguno de los delitos de los que se le acusaba.

Ahora, 'Tardear' ha tenido acceso a los incendiarios mensajes de Rodolfo Sancho a Silvia Bronchalo que darán mucho que hablar. "Quiero que veáis conmigo por primera vez y en exclusiva los mensajes textuales que Rodolfo Sancho le envía a Silvia Bronchalo el 7 de febrero del año pasado", adelantaba Alejandro Rodríguez.

En el primero de los mensajes, Rodolfo Sancho no dudaba en decirle a su ex pareja que tenía bipolaridad. "Esto seguramente nadie te lo ha dicho pero yo sí te lo voy a decir. Tienes bipolaridad y tiene tratamiento. Pirada, no te enteras de nada, eres una incapaz. Nuestro hijo tiene traumas por tu culpa, eres del pueblo llano, no sabes inglés", le suelta en uno de los mensajes el actor.

"Que digas que gastas más que yo tiene cuanto menos gracia. Me dijo Dani que solo te había pedido dos cosas, lo de las férulas y para tabaco, y eres incapaz de hacerlo. No me gustan tus nervios, tu histeria y la rabia que tienes dentro (....). No me haces falta para nada, así que no me escribas", le dice Rodolfo a su ex en otro de esos mensajes.

Y por último, Rodolfo Sancho le escribe a su ex pareja que "por cierto me dice Dani que no lo llames. Dani hará lo que yo diga te lo aseguro" tal y como mostraba 'Tardear' y leía el propio reportero recordando que estos mensajes se mandaron cuando habían pasado seis meses desde que Daniel Sancho ingresó en prisión por el asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia.

La versión de Silvia Bronchalo tras el recurso contra Rodolfo Sancho

"Hay mucha tensión entre esta ex pareja. Recordemos que hacía 20 años que no se hablaban. Tuvieron que retomar el contacto a raíz de que su hijo ingresa en prisión. En febrero se produce este intercambio de mensajes, Silvia decide denunciarlo en comisaría y un juez lo archiva en julio de ese mismo año. Ella recurre y en septiembre se admite ese recurso", explicaba Alejandro Rodríguez.

"Y ahora hace solo tres días, la jueza de la Audiencia Provincial de Madrid lo ha estimado parcialmente y se reabre la causa que investiga al actor Rodolfo Sancho por un presunto delito de vejaciones y maltrato hacia la mujer", añadía el redactor de 'Tardear'.

Tras ello, 'Tardear' también emitía las primeras declaraciones de Silvia Bronchalo tras conocer que la jueza ha decidido reabrir el caso. "Estoy super contenta porque va para adelante e independientemente de como termine todo esto, me parece bien. Me parece bien que un tribunal haya considerado que la violencia verbal pueda ser constitutiva de delito o lo suficientemente ofensiva. Estoy contenta de que me hayan hecho caso parcialmente porque hay alguna cosa que se ha desestimado. Esto me ha animado un poco. Preferiría que esto no hubiera ocurrido nunca", asegura la madre de Daniel Sancho.

Después de escuchar los mensajes y el testimonio de Silvia Bronchalo, Frank Blanco era contundente al señalar que todo esto no beneficia en nada a Rodolfo Sancho pase lo que pase judicialmente. "Que tú en un mensaje le digas que está pirada no te deja en buen lugar. Luego veremos si hay delito o no", soltaba el presentador. "Moralmente es reprochable", apostillaba Antonio Montero.