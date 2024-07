Beatriz de Vicente no se muerde la lengua contra Rodolfo Sancho y es cristalina al sentenciarle

En ‘Más vale tarde’ han analizado la última entrevista de Rodolfo Sancho en ‘El Mundo’. En ella, el actor se muestra muy crítico con la prensa por cómo han tratado el tema de su hijo, Daniel Sancho, acusado de haber asesinado y descuartizado, presuntamente, al cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia.

Todos los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, hace ahora un año, y realizaron un férreo seguimiento del juicio que está visto para sentencia. Cabe destacar que en Tailandia es legal la pena de muerte, y esa es una de las posibilidades a las que se enfrenta el joven.

Su padre, Rodolfo Sancho, ha concedido una entrevista a ‘El Mundo’ dando la cara una vez más por su hijo. Unas declaraciones que han analizado al detalle en la mesa de ‘Más vale tarde’, presentada por Marina Vadés, quien sustituye a Iñaki López y a Cristina Pardo, que están de vacaciones. Una de las más duras con el actor ha sido Beatriz de Vicente.

Beatriz de Vicente pide a Rodolfo Sancho que sea «coherente»

Elisa Beni en ‘Más vale tarde’

Y es que, durante la entrevista, el protagonista de ‘El Ministerio del Tiempo’ e ‘Isabel’ asegura no entender «porque todo el mundo siente la necesidad de meterse en mi vida personal por ser un actor conocido. Sobre todo alguien como yo, que nunca he vendido una exclusiva».

«No hombre, con todos los respetos, nunca ha vendido una exclusiva, pero ha hecho un true crime del juicio de su hijo«, ha criticado la periodista, quien ha añadido que «hay que ser coherente en la vida. No es que vendas tu vida, pero la desgracia de tu hijo la rentabilizas, y lo respeto, para pagar o para lo que quieras, pero eso es real».

Aunque no lo quiere llamar «cínico», Beatriz de Vicente insiste en que tiene que ser «coherente»: «Tú dices que no quieres hacer un espectáculo de tu vida, pero tú has vendido el tema de tu hijo. Insisto que lo comprendo. Pero ahora vienen más capítulos, porque solo vimos el primero», añade, haciendo referencia el documental que Rodolfo Sancho hizo en HBO.

Poco después, escucharon las palabras de Rodolfo Sancho sobre el acoso que, según él, está sufriendo: «Estás cenando y ves que la gente finge para hacerte una foto. Luego a saber en qué revista sensacionalista sale». Tras escuchar estas declaraciones, Elisa Beni se hizo una pregunta: «¿Pero este señor donde vivía? En qué mundo. No hay en esta mesa nadie al que no se lo hayan hecho alguna vez».