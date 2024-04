Frank Cuesta no ahorra en calificativos contra Rodolfo Sancho tras lo visto en el documental

La actitud de Rodolfo Sancho tras el inicio del juicio contra su hijo, acusado de asesinar y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta, está siendo muy criticada. El último en criticar el comportamiento del actor ha sido Frank Cuesta, cuya mujer también estuvo presa en una cárcel tailandesa y sabe por lo que estará pasando Daniel Sancho.

Para hacer frente a los cuantiosos gastos que está teniendo desde que su hijo entrara en prisión, Rodolfo Sancho ha concedido una millonaria exclusiva al canal HBO Max. El protagonista de series como ‘Isabel’ o ‘El Ministerio del tiempo’ rompe así el silencio que había mantenido desde que saliera a la luz el escándalo en el que está envuelto su vástago, el pasado verano.

El único en hablar sobre el caso de Daniel Sancho, uno de los más mediáticos en España, ha sido Frank Cuesta. Según el presentador, «solo hay dos opciones; o pena de muerte o cadena perpetua. El chaval va a estar en ocho, diez o doce años en casa». «Si tú estás tocando los cojones y te dan cadena perpetua, tienes mucha suerte. Te van a dar la pena de muerte, seguro», asegura durante una conversación en YouTube.

Frank Cuesta empatiza con la familia de Edwin Arrieta

Aunque Frank Cuesta no cree que le vayan a condenar a pena de muerte, sí que considera que si «siguen tocando los cojones», igual le caen más años de los que deberían. Él empatiza con la familia de Edwin Arrieta, la verdadera víctima de este caso: «El chaval está en un juicio porque descuartizó y mató a otra persona. Yo si fuera de la familia de Edwin, no sé ni lo que hubiera hecho. ¡Ostras que te han cortado al hermano! Te han cortado en trozos y te lo han tirado a la basura».

El comunicador reconoce que siente mucha empatía «por la madre, que está callada y en silencio», asegura, haciendo referencia a Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho. En especial le gustó una frase que dijo Silvia «hace unos meses: ‘aquí hemos perdido todos'». Pone en valor el perfil bajo de la exmujer de Rodolfo Sancho, y deja claro que «se va a comer la mierda de todo. Encima la tienen desarropada por el padre y el hijo».

Frank Cuesta cree que la estrategia que ha seguido la familia Sancho ha estado equivocada: «Ellos han querido guiar al abogado tailandés. No al revés. Yo lo dije desde el principio: necesitas ayuda dentro de Tailandia. Puedes contratar al mejor abogado de España, pero da igual. Marcos García Montes vino, estuvo trabajando y le dieron el toque».

El presentador carga contra Rodolfo Sancho

Sobre la entrevista del actor en el documental de HBO, Cuesta se muestra demoledor: «Lo que vi en HBO es prepotencia pura y dura. Yo me quedé flipando cuando Rodolfo Sancho llamó ‘tipo’ a Edwin Arrieta. Me quedé flipado. Estás hablando de una persona que sabes que tu hijo lo ha matado y lo ha cortado en trozos. Ya no es empatía. No hay educación. Tronco, si eso te lo ve cualquiera dice: ‘de tal palo, tal astilla'».

Por último, Frank Cuesta ha reconocido que cree que desenlace «está escrito hace seis meses». Y ha criticado duramente la actitud de Daniel Sancho en todo este tiempo: «Lo que tenían que haber hecho es pedir perdón, bajar la cabeza, decir ‘la he cagado’. Por favor, no me den la pena de muerte. Voy a ser bueno y estoy abrazando la cultura budista».