Darlin, hermana de Edwin Arrieta, sentencia en estos términos a Rodolfo Sancho en ‘De Viernes’

El pasado 9 de abril arrancó el juicio contra Daniel Sancho por haber asesinado y descuartizado, supuestamente, al cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia. Diez días después, este 19 de abril, la hermana de la víctima, Darling Arrieta, se ha sentado en el plató de ‘¡De Viernes!‘, donde se ha mostrado muy dura con la actitud de Rodolfo Sancho durante el juicio.

Desde que saliera a la luz el macabro asesinato, Darling Arrieta se ha convertido en la portavoz de su familia. En todas las entrevistas que ha concedido, ha dejado claro que tanto ella como su familia lo único que desean es que se haga justicia. En el programa nocturno de Telecinco ha insistido en ello, poniendo de relieve el gran dolor que sienten sus padres por tener que estar viviendo todo esto a su avanzada edad.

Nada más dar comienzo la entrevista, los presentadores y colaboradores querían saber cómo se encontraba. «Triste. Esto ha sido una batalla horrible. Cada día es más y más y más. Yo soy madre y es terrible saber que a tu hijo lo han asesinado en otro país, en un continente muy distinto al nuestro, que descuartizan su cuerpo y lo arrojan a la basura, mucho peor que a un animal», explicaba, visiblemente afectada, la invitada.

Darling Arrieta también es consciente de la mediatización que ha tenido este caso, sobre todo en España. Y lamenta que su hermano no esté para defenderse de todo cuanto dicen sobre él: «Aún así hablan y hablan y hablan de una persona que no se puede defender». «¿Dónde está Edwin? Para decir si es cierto o no es cierto. Nosotros como familia queremos que se haga justicia», reitera.

Darling Arrieta sobre la actitud de Rodolfo Sancho: «No hay sentimientos»

Al ser preguntada por la actitud que está teniendo el actor en el juicio de su hijo y que tan criticada está siendo, la hermana del cirujano no se ha mordido la lengua. Los colaboradores de ‘¡De viernes!’ recordaban cómo Rodolfo Sancho salió de la Corte de Ko Samui con una gran sonrisa en el rostro, como si saliera de grabar una serie o una película, y no de la vista en la que se está juzgando a su hijo por asesinato.

«No hay sentimientos«, reconocía Darling Arrieta. En ese momento, la colombiana rompía a llorar desconsoladamente. Tras unos instantes, conseguía recomponerse y continuaba dando su opinión al respecto: «No sabe que hay unos padres en otro lugar del mundo que no van a poder ver a su hijo y que, aparte de eso, les ha tocado vivir todo esto».

La hermana de Edwin desconoce el motivo de esta sorprendente actitud del protagonista de ‘El Ministerio del tiempo’ e ‘Isabel’. «Uno dice ‘Dios mío señor, cuándo va a terminar esto'», lamenta, compungida. Y ha insistido en su postura desde el primer momento: «Como familia pedimos justicia».

El motivo por el que no puede viajar a Tailandia

Otro tema del que se ha hablado durante la entrevista en el programa de Telecinco es sobre la posibilidad de que Darling acuda a Tailandia para declarar en el juicio. Sin embargo, ella ha explicado el motivo por el que esto no será posible: «De la parte jurídica se encargan los abogados. Están mirando la posibilidad de que yo fuera a Tailandia a dar mi testimonio pero nosotros los colombianos necesitamos un trámite especial». «En Colombia no tenemos Embajada, tenemos que ir a Perú», ha añadido.

También se ha hablado mucho de las personas que se están encargando de todo lo relativo a la presencia de los seres queridos de Edwin Arrieta en el país asiático. «Estamos decidiendo quién es esa persona que nos representa, si son los abogados desde Tailandia o quién será», ha explicado la hermana del médico asesinado.