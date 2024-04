El firme augurio de Frank Cuesta ante lo que pasará con Daniel Sancho tras su juicio

Frank Cuesta fue el invitado estrella de este martes en ‘El Hormiguero’ y no dudó en pronunciarse sobre el gran tema del día. El naturalista advirtió en el programa de Pablo Motos cómo se está viviendo el caso de Daniel Sancho en Tailandia y compartió su vaticinio de lo que ocurrirá.

Ante la curiosidad de Pablo Motos, el invitado no dudó en dar su opinión antes de finalizar la entrevista. «Yo desde el principio dije que no te pongas en contra de los tailandeses, no los insultes y no digas que has hecho las cosas mal», explicó Frank, que comenzó entonces a hablar desde la experiencia.

Según Frank Cuesta, la actuación de él previa al juicio y todo «el ruido» que han hecho los medios españoles no va a repercutir en su condena, sino en cómo le van a tratar «dentro». Entonces, dejó claro que existe una gran diferencia entre España y Tailandia que él conoce de primera mano. «Yo no dije nada de Yuyee hasta que ella ya estaba en la cárcel», comenzó explicando el invitado, refiriéndose al caso de su exmujer con la justicia del país.

Frank Cuesta sobre Daniel Sancho: «Si tiene mucha suerte, cadena perpetua»

«Nos creemos que somos superiores, nos olvidamos de que aquí tenemos derecho romano, allí tienen un derecho real, con muchas leyes reales», subrayó el naturalista, que no se desvió más antes de dejar clara la sentencia que le augura al hijo de Rodolfo Sancho, según su experiencia.

Pablo Motos y Frank Cuesta en ‘El Hormiguero’

«Desde luego, los tailandeses lo tienen muy claro, desde la semana que pasó todo eso… La defensa en España ya sabrá cómo lo tiene que hacer», reveló Frank Cuesta con gesto muy serio, y además, aseguró que la serie documental de HBO Max sobre el caso «no ayuda nuda».

«Fíjate todo lo que yo luché con Yuyee y al final tuvo que ser al nivel tailandés todo porque daba igual, es un país con culturas diferentes, leyes diferentes… Y yo en su momento lo dije, cuanto menos se hable y cuanto menos se insulte mejor», insistió el invitado de Pablo Motos.

Entonces, Frank Cuesta terminó por confesar lo que él piensa que ocurrirá con Sancho. «Yo creo que si tiene mucha suerte, cadena perpetua«, sentenció el invitado de la noche, que augura el peor de los escenarios para el hijo de Rodolfo Sancho en su encuentro con la justicia tailandesa.