Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo del lunes: Digna descubre la gran mentira de Damián y Jesús

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ha cumplido 100 capítulos por todo lo alto en lo que a audiencias se refiere y también en cuanto a tramas.

La ficción producida por Diagonal TV ha incorporado además esta semana a una nueva actriz a su reparto. Se trata de Fanny Gautier (‘Un paso adelante’, ‘Velvet Colección’, ‘Mía es la venganza’), que llega para dar vida a Patricia Lambert, una mujer de la alta sociedad francesa con la que Marta querrá hacer negocios para expandir los perfumes de los De La Reina.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Luz compartía con Jaime el extraño comportamiento que tuvo María con ella. La doctora Borrell cree que la esposa de Andrés oculta algo después de que incluso no quisiera decirle quién era su médico en Madrid. Justo entonces, Luis llegaba al dispensario para que examinen a Digna después de su desmayo.

Jaime trataba de ir a examinarla pero tanto Luis como la propia Luz le pedían que sea ella la que lo haga. Después, cuando Luz le daba el pésame a Luis por el fallecimiento de su hermano Valentín ambos se fundían en un abrazo y Jaime al ver la complicidad entre ellos se sentía celoso.

Tasio decidía comprar una nevera para estar a la altura de sus hermanos. Algo que ha hecho a espaldas de Carmen y ella no dudaba en recriminarle que se gaste el dinero sin decirle nada ni tenerla en cuenta. Tras ello, Carmen intentaba decirle a su esposo que él no tiene que compararse con sus hermanos y que él ya tiene todo lo que tiene que tener en la vida: su amor y su futuro hijo.

Los De La Reina recibían a Patricia Lambert en su casa. Begoña le pedía a Jesús que le disculpara en su nombre pues con la situación de su madre no tenía ganas de participar en una comida familiar. Durante la comida, Lambert no dudaba en proponerle a Damián y a los De La Reina que le cedan un 5% de las ventas que consigan en Francia.

Claudia y Mateo se volvían a ver las caras, ella le decía que está sola y le hablaba de lo difícil que es el amor, tras agradecerle que le haya salvado de tener que irse al pueblo con su madre.

Damián acudía a visitar a Digna para presentarle sus condolencias por la muerte de Valentín obviando que todo ha sido una triquiñuela suya para tapar que fue Jesús quien acabó con la vida de su primo y la de su mujer Clotilde cuando descubrió que estaban juntos. Ella le pedía tiempo para poder superar la muerte de su hijo.

Begoña volvía a visitar a su madre, que le pedía irse con ella a su casa, porque está convencida de que la quieren envenenar. En plena visita, Mercedes sufría una crisis y explotaba contra su hija diciéndole que es una mala hija llegando incluso a agredirla.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 110 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el lunes 29 de julio? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 110 de ‘Sueños de libertad’

Digna no duda en decirle a Damián que quiere saber donde están los restos de su hijo para trasladarlos a Toledo y enterrarle allí. Pero su cuñado intentaba quitarle esa idea de la cabeza al decirle que Brasil está muy lejos y es un país tan grande que sería difícil encontrarlo.

En pleno desayuno, Jesús no duda en recriminarle a Begoña que por ir a visitar a su madre está descuidando sus obligaciones y que les está dando de lado tanto a él como a Julia. Por su parte, Andrés acude a casa de los Merino para preocuparse por su estado tras descubrir la muerte de Valentín. El De La Reina le ofrece la ayuda de su amigo Cristóbal para encontrar la tumba de su primo pero Digna decidía olvidarse de ello y dejar las cosas así. Pero a Andrés le escama todo lo sucedido con el acta de defunción de Valentín.

Jaime decide hablar con María y no duda en preguntarle por qué se muestra nerviosa cuando le piden hacerle una revisión por su embarazo y la mujer de Andrés se escuda en los continuos cambios de humor propios del embarazo. Y cuando el doctor le pregunta a su cuñada por el nombre de su ginecólogo, ella contestaba que el «doctor González».

Después Begoña le pide ayuda a Luz en el dispensario para que le recete más calmantes para recuperar poco a poco la serenidad. Pero justo entonces le avisan del sanatorio pues el estado de Mercedes se había agravado. Mientras Begoña desaparecía era Andrés el que llegaba hasta allí para tratar de llamar a Brasil e intentar indagar sobre la muerte de Valentín pues no se cree que sea una coincidencia que haya llegado su acta de defunción justo cuando él trataba de encontrarle.

Ramona insiste a Claudia para que le acompañe al pueblo para conocer mejor a Joselito antes de iniciar una relación con él. Ella le dice que no piensa acompañarla y justo Tasio descubría los planes de Ramona para que Claudia se marchara a Don Benito y el operario le pide explicaciones mientras Mateo trata de calmar las aguas. Más tarde, Claudia le deja claro a su madre que ni se va a casar con Joselito ni se va a ir con ella al pueblo y que ella criará a su hijo sola con la ayuda de Carmen y Tasio.

Jesús sigue sin querer aceptar la propuesta de Patricia Lambert y propone olvidarse de ella. Pero Marta pide seguir intentando negociar con ella mientras Isabel no duda en decirle a su jefe que el punto débil de la francesa es él y que debería negociar intimamente con ella.

Gema le dice a María que ha decidido irse a Benavente pero ella le pide que se quede pues necesita tenerle cerca porque teme que Jaime descubra su gran mentira sobre su embarazo. Por ello le suplica que se quede y le ayude a poder salir del embrollo en el que se ha metido. Tras ello, Joaquín opta por acercarse a Gema.

Después, Jesús decide visitar a Mercedes en el sanatorio y descubre los dibujos que hizo su suegra de Begoña y Andrés. Tras ello, Begoña le reconocía que Andrés había estado allí en una ocasión y su marido no dudaba en acusarla de estar provocándole continuamente.

Jaime se abre con Luz y le dice que siente que está alejándose de él y que no entiende por qué. La doctora Borrell le responde que no sabe si todavía siente algo por Luis y Jaime le recomienda que le diga la verdad a Luis de que ella no es médica y le confiesa que él está enamorada de ella y que la quiere sin reservas.

Tras el consejo de Isabel, Jesús decide quedar a solas con Patricia Lambert confesándole que ha decidido aceptar su propuesta con tal de conseguir entrar en el mercado francés. Así, le darán el 5% de los beneficios que exige ella para ayudarles. Pero le pide discreción y que sea un secreto entre ellos antes de tener una cena íntima a solas.

Digna no para de llorar por la muerte de Valentín y al verla tan hundida, Damián opta por contarle parte de los secretos que guardan él y Jesús. Así, el patriarca se abre en canal con su amada y le confiesa que Julia no es hija de Jesús sino de Valentín. Tras enterarse, la cocinera se queda en shock y le acusa de seguirle mintiendo.