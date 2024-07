La sustituta de Sonsoles Ónega se planta en ‘Y ahora Sonsoles’ por lo ocurrido en directo: «Me voy»

Pepa Romero, la sustituta de Sonsoles Ónega en ‘Y ahora Sonsoles’ ha vivido probablemente este viernes su peor programa hasta la fecha. Y es que ha tenido que ponerse seria con Antonio Naranjo por lo que sucedía con una invitada llegando incluso a amenazar con dejar el programa.

‘Y ahora Sonsoles’ se desplazaba este viernes hacia Manilva, un barrio de Málaga, para hablar con Nelly, una mujer que denunció hace unos meses en el programa de Antena 3 las amenazas que recibió de sus vecinos por dedicarse a la prostitución. Lo están viendo, gritando, han cumplido sus amenazas, quieren que se vaya del inmueble», advertía Pepa Romero.

«Denuncia que la dejaron sangrando, es que las imágenes son impresionante, en mitad de la calle. Ahora hablaremos con ella que está aterrorizada», proseguía explicando la presentadora sustituta de Sonsoles Ónega en ‘Y ahora Sonsoles’ dando paso al vídeo.

Tras ello, ‘Y ahora Sonsoles’ hablaba con Nelly. «Yo estaba con mi hermana en el espacio público, un sitio que yo puedo ocupar porque es parte de mi piso. Este hombre salió a decirme cosas. Salió su mujer y empezó a tirar ventiladores, agua, bastones y luego para ridiculizarnos empezaron a tirarnos huevos, que golpearon a mi hermana. Al grito de ‘prostitutas, guarras'», destacaba la invitada.

«Nelly no tienes que justificarte, porque hace tres meses hablábamos de las amenazas. Las prostitutas son víctimas de la violencia machista también», le decía Valeria Vegas desde el plató del programa que presenta habitualmente Sonsoles Ónega. «Hay otra manera de verla, no sé si le han agredido o sus clientes. No lo sé, lo que yo sé es que si yo tengo en mi bloque de vecinos un prostíbulo, no lo querría tener», se pronunciaba al respecto Antonio Naranjo.

«Me niego a naturalizarlo. Si tú en tu bloque tienes en el quinto un puticlub, no se puede estar como si fuera algo normal. La gente que va a un prostíbulo es gentuza. Si yo soy vecino, no lo quiero», clamaba alto y claro Antonio Naranjo en ‘Y ahora Sonsoles’. «Es un prejuicio absoluto, te aseguro que hay negocios muchos peores. Estamos generalizando que todos los prostíbulos son un horror», le replicaba Valeria Vegas.

Pepa Romero clama a Sonsoles Ónega y amenaza con irse del plató

Poco a poco, el enfrentamiento entre Antonio Naranjo y Valeria Vegas y la propia Nelly iba creciendo hasta el punto de que Pepa Romero tenía que intervenir. «Necesito que habléis de uno en uno. Por favor, un momento todo el mundo. Antonio, por favor, respétame un momento«, le pedía la presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’.

«Sonsoles os habría callado. Sonsoles vuelve. Silencio todo el mundo. Me voy a ir del programa. Silencio, ya está. Baja micrófonos«, añadía la sustituta de Sonsoles Ónega cansada de ver que no le hacían ni caso y era incapaz de controlarlos. «Que va a mi me impones tú más», le contestaba el colaborador. «Tú no vuelves hasta la semana que viene», concluía Pepa.