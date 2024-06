Una reportera de ‘Y ahora Sonsoles’ se planta por lo visto en pleno reportaje: «Me va a dar un infarto»

‘Y ahora Sonsoles‘, el espacio que presenta Sonsoles Ónega cada tarde en Antena 3 se desplazaba este viernes hasta Cullera en Valencia con su reportera Pepa Romero para abordar uno de los sucesos que han impresionado a los vecinos.

Y es que Félix, un vecino de la localidad ha fallecido a los 91 años de edad de forma sospechosa poco después de nombrar a Remedios, su cuidadora como heredera universal.

Así, Pepa Romero conseguía entrevistar en exclusiva para ‘Y ahora Sonsoles’ a Remedios, la cuidadora, para conocer su versión de los hechos y contestar a las críticas de los que consideran que ella podría estar detrás del extraño suceso.

Para entender el caso hay que señalar que Félix tenía 91 años y no tenía ni mujer ni hijos. Al vivir solo, contrató a una cuidadora, y a los 18 días de contratarla decidía nombrar a Remedios su heredera universal. Pero además de la cuidadora también se investiga a Jesús, el párroco como acusado del posible asesinato del anciano.

Para tratar de tener todos los testimonios, Pepa Romero no dudaba en ir detrás de Remedios. Sin embargo, la cuidadora huía de la reportera de ‘Y ahora Sonsoles’ y corría por las ocho plantas que componen el edificio en el que se encontraba.

Pepa Romero, al borde del infarto en ‘Y ahora Sonsoles’

«¿Podemos hablar con usted, por favor?», le preguntaba la reportera del espacio de Sonsoles Ónega. «Soy inocente», contestaba la mujer. En el reportaje grabado se veía como la periodista de ‘Y ahora Sonsoles’ iba detrás de ella hasta un momento que se paraba.

«Por favor pare de subir escaleras que nos va a dar algo a usted y a mí«, le pedía Pepa Romero. «Le he dicho que soy inocente», insistía Remedios. «Le investigan por homicidio, por estafa. Me va a dar un infarto ehhh y a usted otro», aseveraba la reportera al ver que la cuidadora seguía huyendo sin querer contestar.

Tras ver el reportaje, Sonsoles Ónega se preocupaba por su copañera. «¿Pepa estás bien?», le preguntaba. «Es que eran ocho pisos Sonsoles, yo no subo ni los tres de mi casa y de repente ocho pisos persiguiendo a esta mujer, pensé que nos iba a dar a las dos un infarto», explicaba la reportera de ‘Y ahora Sonsoles’. «Me ha dicho que si le daba un infarto subiendo las escaleras me iba a denunciar a mí», añadía antes de hablar con Juan José, el sobrino de Félix.