Miguel Lago recibe esta noticia sobre la continuidad de su contrato en ‘Y ahora Sonsoles’

«Yo ya no sé qué voy a hacer contigo». Estas han sido las palabras de Sonsoles Ónega hacia Miguel Lago tras la broma que ha hecho en directo en ‘Y ahora Sonsoles’ tras abordarse un caso delicado.

El programa vespertino de Antena 3 ha conectado en directo con Ana Isabel Cruz, una chica que tiene una enfermedad degenerativa y que ha estado a punto de morir porque un falso médico le recetó dióxido de cloro para aliviar sus dolores. Se trata de un componente químico peligrosísimo.

Su ingesta continuada y en grandes cantidades le ha provocado graves quemaduras por todo el cuerpo y ha estado ingresada en una situación muy crítica. Ahora, algo recuperada, Ana Isabel ha entrado en directo con Sonsoles Ónega para explicar y denunciar su caso. La entrevistada ha revelado que «tomaba dosis de cloro más altas que las usadas en las piscinas».

Un impactante relato que Miguel Lago ha querido aprovechar para hacer un chascarrillo cuando se ha despedido la conexión con ella. «Vamos a romper esto con una broma», ha advertido el cómico. «Me das pavor, yo me voy», le ha contestado Sonsoles, que no se fiaba de por dónde le podía salir.

«Le preguntan a uno: ‘¿eres tú el encargado de la piscina?’ Y dice ‘pues cloro'», ha soltado el colaborador. La presentadora y varios miembros del público en el plató de ‘Y ahora Sonsoles’ no han podido contener una carcajada. «Y con esta alegre transición pasamos al siguiente tema, cambiamos de energía y ahora vamos a otra cosa», ha añadido Lago.

«Yo ya no sé qué voy a hacer contigo», ha reaccionado Sonsoles Ónega, que no se esperaba ese chiste. «Pues renovarme», le ha apelado el también concursante de ‘Tu cara me suena’, pues el final de temporada se acerca y su pensamiento se encuentra ya en el próximo curso televisivo después del verano.

En ese momento, la comunicadora se ha dirigido a él con un mensaje con el que le ha confirmado su continuidad: «Miguel Lago… estás renovado». «Hombre claro, hombre cloro», ha respondido Miguel, bromeando acerca de que su presencia en el equipo de colaboradores es necesaria. «Y el resto (de colaboradores) ya veremos», ha dicho con sorna Sonsoles. A lo que el cómico ha rematado diciendo: «El dinero que quede de mi renovación para ellos».